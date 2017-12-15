КДК присудил Олимпику U-21 техническое поражение в матче с Карпатами

Секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко сообщил, что молодежная команда «Олимпика» получила техническое поражение (0:4) за матч против сверстников из «Карпат».
«КДК принял решение засчитать техническое поражение в этом матче, но согласно правил, если на момент остановки матча счет был больше, чем 3:0, тогда остается результат матча, который был на момент остановки. Поэтому мы засчитали техническое поражение со счетом 4:0.
Также приняли решение направить соответствующие материалы относительно этого матча в Комитет по этике и честной игре, который должен провести расследование и дать ответ был ли этот матч договорным», – сказал Грищенко.
Напомним, президент «Олимпика» Владислав Гельзин увел свою команду с поля при счете 0:4. После матча он заявил, что принял такое решение, узнав о договорном статусе матча.
Источник — ТК Футбол
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