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КДК присудил Олимпику U-21 техническое поражение в матче с Карпатами

Молодежной команде «Олимпика» засчитали поражение со счетом 0:4

  • 15.12.2017 10:25
  • 244 просмотров
  • 2 комментария
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ТК Футбол. Игорь Грищенко
© ТК Футбол. Игорь Грищенко

Секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко сообщил, что молодежная команда «Олимпика» получила техническое поражение (0:4) за матч против сверстников из «Карпат».

«КДК принял решение засчитать техническое поражение в этом матче, но согласно правил, если на момент остановки матча счет был больше, чем 3:0, тогда остается результат матча, который был на момент остановки. Поэтому мы засчитали техническое поражение со счетом 4:0.

Также приняли решение направить соответствующие материалы относительно этого матча в Комитет по этике и честной игре, который должен провести расследование и дать ответ был ли этот матч договорным», – сказал Грищенко.

Напомним, президент «Олимпика» Владислав Гельзин увел свою команду с поля при счете 0:4. После матча он заявил, что принял такое решение, узнав о договорном статусе матча.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    lg
    online
      lg, 15.12.2017 10:31
    -1
    Ставочка не на 4:0 была случайно? )
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    chues
    online
      chues, 15.12.2017 10:44
    0
    при остановке игры она аннулируется. результат не при чем
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