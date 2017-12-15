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Эвертон подписал новые контракты с тремя игроками

«Ириски» сохранили свою молодежь

  • 15.12.2017 09:22
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Нападающий Доминик Калверт-Левин, а также двое других молодых игроков заключили с «Эвертоном» новые долгосрочные контракты.
 
В этом сезоне 20-летний Калверт-Левин сполна воспользовался отсутствием реальной конкуренции в линии нападения «ирисок» и стал очень важной фигурой для команды, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.
 
Именно Доминик заработал пенальти в недавнем дерби против «Ливерпуля», позволив «Эвертону» избежать поражения (1:1). А сегодня автор победного гола за юношескую сборную Англии в финале Чемпионата Мира для 20-летних заключил новый контракт до июня 2023.
 
Также свое будущее с мерсисайдским клубом связали 20-летний правый защитник Джонджо Кенни и 21-летний центральный защитник Мейсон Холгейт. Их новые соглашения рассчитаны до июня 2022.
 
«Мы рады, что эти молодые парни связали свое долгосрочное будущее с клубом, у меня нет сомнений, что они выйдут на важные роли в «Эвертоне», — сообщил главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс.

Источник — Fapl.ru

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