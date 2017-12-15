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Игрок Барселоны получил награду лучшего новичка... Бундеслиги

Усмана Дембеле награда нашла в Каталонии

  • 15.12.2017 08:39
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Бывший полузащитник «Боруссии» Усман Дембеле получил награду....лучшему новичку Бундеслиги! 
 
Примечателен тот факт, что сам Дембеле уже покинул немецкий чемпионат и выступает в «Барселоне». Так как Бундеслига вручает награды за прошлый сезон только сейчас, то француз стал обладателем титула лучшего новичка, уже играя за «блаугранас». 
 
Стоит отметить, что в прошлом сезоне Дембеле сыграл 22 матча, забил 6 голов и отдал 12 голевыех передач в Бундеслиге.

Источник — ТК Футбол

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