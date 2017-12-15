Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Не назвал бы Рому явным фаворитом»

Футбольный агент Вячеслав Заховайло дал комментарий по поводу предстоящего матча Шахтера в 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.
- У Шахтера шансы 50 на 50. Я бы Рому не называл явным фаворитом в этой паре. Горняки тоже не лыком шиты. Более того, если Шахтер удачно сыграет в защите, то команде Паулу Фонсеки по силам пройти Рому, она тоже звезд с неба не хватает сейчас. Преимущество итальянцев в том, что они будут в накате, играя в чемпионате. Не думаю, что этот момент станет решающим в противостоянии горняков и волков, - сказал Заховайло.
Поединки 1/8 финала ЛЧ запланированы на 13/14 и 20/21 февраля (первые встречи), а также на 6/7 и 13/14 марта (ответные матчи).
Источник — Динамо Киев от Шурика
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