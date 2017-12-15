Римский «Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, без проблем обыграв «Читтаделлу». Дубль на счету Иммобиле.
Соперником римлян по 1/4 финала станет «Фиорентина».
Лацио — Читтаделла 4:1
Голы: Иммобиле, 11, 87, Андерсон, 24, Камильяно, 36 — Бартоломеи, 41
Лацио: Стракоша — Уоллас (Марчи, 86), Де Врей, Габаррон — Баста, Мурджа, Лукас Лейва, Лукаку — Милинкович-Савич (Лулич, 72) — Андерсон (Кайседо, 64), Иммобиле
Читтаделла: Палеари — Пелагатти, Камильяно (Салви, 61), Адорни, Пецци — Сеттембрини, Бартоломеи, Лора — Кьяретти (Скьенетти, 65) — Арриньи, Фасоло (Куаме, 76)
Предупреждения: Фасоло, Салви, Пецци
Источник — Sport.ua
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