КДК ФФУ вынесет решение по матчу Карпаты - Олимпик на следующей неделе

В четверг состоялось заседание КДК ФФУ на котором рассматривался недоигранный матч «Карпаты» - «Олимпик».
Как сообщает «Футбол 1» комитет выслушал представителей клубов, но принять решение так и не смог. Потребовались новые объяснения от клубов и УПЛ. Ожидается, что точка в этом деле будет поставлена на следующей неделе.
Источник — Sport.ua
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