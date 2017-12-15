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КДК ФФУ вынесет решение по матчу Карпаты - Олимпик на следующей неделе

На первом заседании комитет не смог определить судьбу поединка

  • 15.12.2017 07:58
  • 139 просмотров
  • 1 комментария
Метки
upl.ua
© upl.ua

В четверг состоялось заседание КДК ФФУ на котором рассматривался недоигранный матч «Карпаты» - «Олимпик».

Как сообщает «Футбол 1» комитет выслушал представителей клубов, но принять решение так и не смог. Потребовались новые объяснения от клубов и УПЛ. Ожидается, что точка в этом деле будет поставлена на следующей неделе.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    mastter77
    online
      mastter77, 15.12.2017 08:25
    0
    а по матчу Заря-Шахтер когда вынесут решение в отношении Шахтера естественно?
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