Фанаты Партизана и Црвены Звезды устроили массовую драку

В Сербии во время матча 22-го тура национального чемпионата между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» фанаты устроили кровавую схватку.
Драка случилась во время игры. Повреждения получили от 17 до 19 болельщиков.
В дело пришлось вмешаться полиции. Один человек попал в реанимацию.
По информации СМИ, болельщики «Црвены Звезды» раздобыли билеты на сектора с болельщиками «Партизана».
Матч завершился ничьей 1:1.
Источник — ТСН
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