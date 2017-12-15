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Фанаты Партизана и Црвены Звезды устроили массовую драку

Белградское дерби завершилось побоищем

  • 15.12.2017 07:29
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Getty Images
© Getty Images

В Сербии во время матча 22-го тура национального чемпионата между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» фанаты устроили кровавую схватку.

Драка случилась во время игры. Повреждения получили от 17 до 19 болельщиков.

В дело пришлось вмешаться полиции. Один человек попал в реанимацию.

По информации СМИ, болельщики «Црвены Звезды» раздобыли билеты на сектора с болельщиками «Партизана».

Матч завершился ничьей 1:1.

Источник — ТСН

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