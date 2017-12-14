У Эмери украли контракт с ПСЖ

Квартира тренера французского ПСЖ Унаи Эмери подверглась ограблению. Несмотря на наличие видеокамер в холле и двух охранников, воры проникли в апартаменты испанского специалиста на 7-м этаже дома, где тот проживает с супругой.

ПСЖ играл матч Кубка Лиги в Страсбуре в среду вечером, поэтому наставник вернулся домой около 3-х ночи. Оказалось, что из квартиры пропали документы и некоторые ценные вещи. В частности, был похищен контракт испанца с клубом и некие трансферные планы. Супруга Эмери не досчиталась двух сумочек Chanel и браслета, исчез Rolex за 7000 евро и даже футболки Неймара. Полиция оценила причиненный ущерб в 20 тыс. евро (примерно 640 тыс. грн).