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У Эмери украли контракт с ПСЖ

Злоумышленники ограбили квартиру тренера, похитив в том числе футболки Неймара

  • 14.12.2017 21:04
  • 2912 просмотров
  • 6 комментария
Метки
The Indian Express. Унаи Эмери
© The Indian Express. Унаи Эмери

Квартира тренера французского ПСЖ Унаи Эмери подверглась ограблению. Несмотря на наличие видеокамер в холле и двух охранников, воры проникли в апартаменты испанского специалиста на 7-м этаже дома, где тот проживает с супругой. 

ПСЖ играл матч Кубка Лиги в Страсбуре в среду вечером, поэтому наставник вернулся домой около 3-х ночи. Оказалось, что из квартиры пропали документы и некоторые ценные вещи. В частности, был похищен контракт испанца с клубом и некие трансферные планы. Супруга Эмери не досчиталась двух сумочек Chanel и браслета, исчез Rolex за 7000 евро и даже футболки Неймара. Полиция оценила причиненный ущерб в 20 тыс. евро (примерно 640 тыс. грн).

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Комментарии
    anti-kot
    online
      anti-kot, 14.12.2017 21:17
    +4
    Так вот почему Кличко свой халат выставил на продажу..... Эмери не успел свой секонд-хенд вовремя продать.
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 14.12.2017 21:41
    0
    После ограбления Емери не досчитался 3 сумочки chanel, 3 браслета, и 3 футболки Неймара)
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 14.12.2017 21:42
    +1
    "Нищеброд", - подумалось Ляшку....
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    kung_vv
    online
      kung_vv, 14.12.2017 21:49
    +2
    KIEWADIM, 14.12.2017 21:41
    После ограбления Емери не досчитался 3 сумочки chanel, 3 браслета, и 3 футболки Неймара)
    Три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки. И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта», а?..
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    Глумарио
    online
    Глумарио, 14.12.2017 21:54
    0
    ахах))
    Завтра тренером ПСЖ будет Гамула )))
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    vasyan86
    online
      vasyan86, 14.12.2017 22:25
    +1
    Вот и все, нет теперь контракта. И заметьте, никогда и не было ©
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