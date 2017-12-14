Зидану не нужен новый форвард зимой

Главный тренер мадридского «Реала» продолжает верить в нападающего своей команды Карима Бензема.
Французский специалист на встрече с боссами клуба - Флорентино Пересом и генеральным директором Хосе Анхелем Санчесом — заявил, что просит не тратиться в зимнее трансферное окно на нового форварда.
Зидан считает, что его соотечественник сможет еще прибавить к концу сезона, а пока он и так достаточно полезно отрабатывает в нападении.
Добавим, что во вчерашнем полуфинале Клубного чемпионата мира Бензема не использовал несколько неплохих возможностей забить. Забитый им гол отменили из-за фола Криштиану Роналду, гол его одноклубника Каземиро не засчитали из-за офсайда самого Бензема. Кроме того, Карим дважды попал в штангу, тогда как заменивший его Гарет Бэйл забил первым же касанием.
MARCA:— RMadrid Edition (@RMadridEdition) December 14, 2017
Zidane's unwavering faith in Benzema
▪️ Other club officials felt the addition of a striker in winter, such as Icardi, would be a wise move, but Zidane in his meetings with Florentino and Jose Angel Sanchez, insisted that he doesn't want a new forward in January. pic.twitter.com/IliPqiv4gy
Источник — Sport.ua
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