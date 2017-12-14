Зидану не нужен новый форвард зимой

Что за набор слов я только что прочитал?Дайте этой даме огнетушитель без очереди

вату снова рвет...власовцы безродные на олимпиаду едут,во предатели

У шахтера, кроме мариуполя, не осталось оружия против Динамо!!! Сами же у них выиграть в этом сез...

Сразу видно что ты донецкое ничтожество и фанат фк доппинг.. Футболку в поддержку воинов АТО гото...

как писал человек выше, они просто прозрели, и поняли кто есть кто