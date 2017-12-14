Роман МОНАРЕВ: «Сесе Пепе поедет на просмотр в топ-клуб»

Главный тренер кропивницкой «Зирки» Роман Монарев рассказал, что защитник Пепе может покинуть клуб.

«Прежде всего, французский рынок сейчас является одним из самых интересных, самых обсуждаемых в Европе. У них много качественных и перспективных футболистов. Я увидел, что нашим молодым игрокам есть чему поучиться у французских исполнителей. Это работа с мячом, уровень технического мастерства и тому подобное. То есть, мы выбрали вот такой путь развития.

Это наш первый опыт, и я считаю, что он является успешным. Почему? Потому что, на сегодняшний день, тот же Сесе-Франк Пепе имеет предложение и поедет на просмотр в топ-клуба.

Надеюсь, что он сможет показать себя с лучшей стороны и, тем самым, привлечь большее внимание к нашей команде, что позволит и нам приглашать более качественных зарубежных и украинских исполнителей. Можно сказать, что, как французы открывали для себя украинский рынок, так и мы – французский. И я считаю, что этот опыт удачным», – сказал Монарев.