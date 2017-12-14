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Мазяр может возглавить Акжайык

Наставник «Полесья» может перейти работать в чемпионат Казахстана

  • 14.12.2017 19:32
  • 608 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Полесье. Владимир Мазяр
© ФК Полесье. Владимир Мазяр
Главный тренер житомирского «Полесья» Владимир Мазяр может возглавить казахстанский «Акжайык».
 
Отметим, что по итогам последнего сезона «Акжайык» занял 10-е место в чемпионате Казахстана.
 
Напомним, 40-летний украинский специалист начал работать в «Полесье» лишь в ноябре.

Источник — Footboom

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 14.12.2017 20:03
    +2
    Сколько клубов поменял уже Мазяр за этот год,теперь ещё и казахстанский?
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