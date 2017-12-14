Мазяр может возглавить Акжайык

Главный тренер житомирского «Полесья» Владимир Мазяр может возглавить казахстанский «Акжайык».
Отметим, что по итогам последнего сезона «Акжайык» занял 10-е место в чемпионате Казахстана.
Напомним, 40-летний украинский специалист начал работать в «Полесье» лишь в ноябре.
Источник — Footboom
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