Кононов может возглавить Астану

Состояться игра в мариуполе когда, весной когда динамо усилится а мариуполь наоборот? Что за бред...

брынзак вообще уже достал своей странной тягой ко всему рюському. Понабирал в Сборную всех этих б...

А мне кажется наоборот, сейчас все кричат какие они патриоты и не поедут к врагу, а он как раз бе...