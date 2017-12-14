Кононов может возглавить Астану

Бывший главный тренер львовских «Карпат» и ФК «Севастополь» Олег Кононов может возглавить казахстанскую «Астану».
«Астана» выиграла чемпионат и вышла в 1/16 финала Лиги Европы, но руководство клуба решило прекратить сотрудничество с болгарским специалистом Станимиром Стойловым.
Отметим, что последним местом работы Кононова был российский «Ахмат».
Источник — Прессбол
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