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Кононов может возглавить Астану

Экс-наставник «Карпат» может возглавить команду-участника 1/16 финала Лиги Европы

  • 14.12.2017 18:49
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ФК Краснодар. Олег Кононов
© ФК Краснодар. Олег Кононов
Бывший главный тренер львовских «Карпат» и ФК «Севастополь» Олег Кононов может возглавить казахстанскую «Астану».
 
«Астана» выиграла чемпионат и вышла в 1/16 финала Лиги Европы, но руководство клуба решило прекратить сотрудничество с болгарским специалистом Станимиром Стойловым.
 
Отметим, что последним местом работы Кононова был российский «Ахмат».

Источник — Прессбол

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