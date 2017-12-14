Заря проявляет интерес к Тымчику, Михайличенко и Супряге

Луганская «Заря» интересуется защитником каменской «Стали» Александром Тымчиком и хавбеком Богданом Михайличенко.
Отметим, что оба игрока принадлежат киевскому «Динамо». «Также луганский клуб проявляет интерес к нападающему «Днепра-1» Владиславу Супряге.
Ранее сообщалось, что в переходе Супряги заинтересован донецкий «Шахтер». «Горняки» ведут переговоры с 17-летним форвардом без согласия «Днепра-1».
Источник — Sportarena
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