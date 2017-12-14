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Заря проявляет интерес к Тымчику, Михайличенко и Супряге

Луганский клуб интересуется подписанием молодых украинских игроков

  • 14.12.2017 18:15
  • 977 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Тымчик
© ФК Динамо Киев. Александр Тымчик
Луганская «Заря» интересуется защитником каменской «Стали» Александром Тымчиком и хавбеком Богданом Михайличенко. 
 
Отметим, что оба игрока принадлежат киевскому «Динамо». «Также луганский клуб проявляет интерес к нападающему «Днепра-1» Владиславу Супряге.
 
Ранее сообщалось, что в переходе Супряги заинтересован донецкий «Шахтер». «Горняки» ведут переговоры с 17-летним форвардом без согласия «Днепра-1».

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Yurii Boiko
    online
      Yurii Boiko, 14.12.2017 18:24
    +1
    Хорошо и для пацанов, и для Динамо. Но вот Заря на те же грабли: опять арендованых заберут и будут "строить команду заново". На Сталь надежд мало, хоть с ними, хоть без них.
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    zhyr
    online
    zhyr, 14.12.2017 18:40
    +1
    а де написано про аренду?
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    sanchezua
    online
      sanchezua, 14.12.2017 18:59
    -3
    Надеюсь Супряга не перейдет в Зарю (а особенно в ШаХтер), и будет развиваться в СК.
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