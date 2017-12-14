Романюк и Шаповал покинули Волынь

Защитники луцкой «Волыни» Юрий Романюк и Владислав Шаповал получили статус свободных агентов. Игроки уже начали поиски новых команд.
Решение об уходе Романюка и Шаповала инициировало новое руководство луцкого клуба.
Напомним, ранее в «Волыни» произошли кадровые изменения.
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.