Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Романюк и Шаповал покинули Волынь

Решение об уходе игроков, которые стали свободными агенами, инициировало новое руководство клуба

  • 14.12.2017 17:59
  • 30 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Владислав Шаповал
© Sport.ua. Владислав Шаповал
Защитники луцкой «Волыни» Юрий Романюк и Владислав Шаповал получили статус свободных агентов. Игроки уже начали поиски новых команд.
 
Решение об уходе Романюка и Шаповала инициировало новое руководство луцкого клуба.
 

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.