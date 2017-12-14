Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей РАФАИЛОВ: «Наш матч в Мариуполе мог не состояться»

Вторая часть большого интервью генерального директора «Зари»

  • 14.12.2017 17:41
  • 635 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Sport.ua. Сергей Рафаилов
© Sport.ua. Сергей Рафаилов

Во второй части эксклюзивного интервью – об интересе на трансферном рынке к Андрею Лунину, ситуации с Паулиньо, формате УПЛ, и о том, что матч «Мариуполь» – «Заря» мог не состояться. Первую часть интервью можете прочитать здесь.

–  Несколько лет назад зарплаты в украинских клубах были завышены до предела. Как Вы считаете, сейчас соотношение зарплат и уровня игроков выровнялось?
–  Нет. Я считаю неправильно, когда хороший врач получает в десятки раз меньше, чем футболист. При этом некоторые футболисты в слове «футбол» делают по три ошибки. Это несправедливо и неправильно. Но поменять, к сожалению, ничего нельзя. Я когда- то пробовал, когда работал в футзальном клубе. Говорю: «Нужно дать зарплату минимальную, а остальное – пусть зарабатывают премиальными». Руководство сказало, что так не должно быть. Игроки зарабатывают 80 000 – 100 000 гривен в месяц. Откуда берутся эти деньги? Болельщики пришли на трибуны и заплатили за их игру? Нет.

–  В «Заре» большие премиальные?
–  У нас нет премиальных за матчи чемпионата. За Лигу Европы премиальные есть. Там платит УЕФА, и часть этих денег получают футболисты.

–  В одном из интервью Вы говорили о том, что в «Эстерсунде» зарплаты по шесть тысяч евро. И при этом шведский клуб весной будет играть в плей-офф Лиги Европы…
–  Шесть тысяч евро грязными, а после уплаты налогов на руки игроки получают три двести. Да, качество жизни в Швеции гораздо выше, но и стоимость – тоже. Билет на футбол стоит 35 евро. Проезд на метро – 9 евро. К врачу, чтобы сходить – 50 евро. Понятно, что зарплаты там выше, но не в 35 раз, как цены на футбольные билеты.

–  Вы говорили, что наибольшим спросом среди игроков «Зари» пользуется Андрей Лунин. На него действительно приходили запросы из «Реала», «Шахтера» и «Динамо»?
–  Скажу так: «Динамо» и «Шахтер» не обращались. «Реал» – тоже. По поводу Лунина обращались другие клубы. На матче с «Атлетиком» были скауты «Арсенала» и «Тоттенхэма». Также есть официальное предложение по нему. С цифрами. Не буду называть, из какого клуба.

Если бы скауты знали, какой Лунин в работе и по отношению к своему делу – они бы бежали наперегонки и становились в очередь

–  Не вскружит ли голову 18-летнему парню такой ажиотаж вокруг своего имени?
–  Нет. Это не тот случай. Я в этом абсолютно уверен. Если бы скауты знали, какой Лунин в работе и по отношению к своему делу – они бы бежали наперегонки и становились в очередь. Я работаю в большом футболе уже 10 лет и за это время не встречал такого отношения со стороны игрока к своей карьере и футболу. Он живет на базе, хотя мы всем снимаем квартиры. Сам ходит в тренажерный зал, работает дополнительно.

–  В первом голе «Атлетика» его ошибка была?
–  Я бы не стал его винить. Даже если он и вышел немного дальше, чем нужно было – ему 18 лет. Сколько он игр сыграл на таком уровне? У него все впереди. У нас есть проблемы в обороне, потому что мы, имея такого классного голкипера, пропустили столько голов. Вспомните, сколько Лунин нас выручал!

–  Практически все игроки, которые пришли в «Зарю» из «Днепра», заиграли. Исключение – Чеберко, который в «Днепре» выглядел ярче остальных. Почему так?
–  Это не ко мне вопрос – я не ставлю игроков в состав. Нужно у Вернидуба спросить, почему так. В сборной Чеберко играет на позиции центрального защитника, в дубле его тоже пробуют в центре обороны. У него неплохо получается, но пока, наверное, этого недостаточно для первой команды.  Впереди зимний сбор – у тренера будет достаточно времени, чтобы разобраться со всеми игроками.

–  Контракт с Луниным, насколько я знаю, был подписан на два года. Это –  не мало?
–  Может быть, и мало. Но, что мы должны были сделать? Предлагали на пять, но он не захотел. Думаете, футболисты так стремятся подписывать длительные соглашения, понимая и зная финансовые возможности «Зари». Тем более что у Лунина есть агент, у которого есть свои интересы.

–  Вам приходилось встречать порядочных агентов?
–  Я отношусь более менее нормально к двум агентам. Но я никого не осуждаю. Мы все пришли в этот мир, чтобы создать семью и ее обеспечивать. Вопрос – каким способом ты это делаешь. Естественно, у агентов свои интересы.

–  Насколько часто сейчас агенты предлагают игроков?
–  Очень часто. Телефон находят, звонят, на почту клубную и личную пишут. Первый вопрос: «На какие позиции вам нужны футболисты?». Вы предлагайте – мы сами разберемся. Есть и сетевой маркетинг: одного футболиста предлагают три-четыре агента.

–  Но, как в случае с Бонавентуре, можно найти и бриллиант…
–  Конечно! Но я считаю, что до 22-х лет у футболистов вообще не должно быть агентов. У него нет денег, чтобы им платить. Пусть лучше ему тренер, клуб подскажут, помогут. Сейчас игрок два раза удачно попал по мячу – у него уже есть агент.

–  Насколько вы довольны бразильским вектором селекции, учитывая ситуации с Форстером и Паулиньо?
–  Бразильцы – это отдельная тема в футболе. Еще когда я работал в футзальном клубе, мне сказал один человек: «Игроков в Бразилии очень много, но не все из них могут играть в Европе». В более холодных странах может играть еще меньше бразильцев. У нас еще, наверное, нет того скаутского опыта на бразильском рынке, который есть у «Шахтера». Нам в этом плане сложнее.

После проигрыша «Эстерсунду» я спросил у игроков: «Кто-то из вас найдет на карте Коморские острова и Буркина- Фасо?» А из этих стран футболисты играли против нас.

Паулиньо? У него закончится контракт – я посмотрю, где он будет играть

–  С Паулиньо не было возможности найти компромисс?
–  Нет. Все уже решено. Мы со своей стороны сделали все.  Какие тут компромиссы? У него достаточно высокая заработная плата, которую мы выплачиваем. Сейчас у него закончится контракт – я посмотрю, где он будет играть. Может, с человеческой точки зрения я поступил неправильно. Но с точки зрения руководителя клуба я должен был так поступить в назидание другим. Мы его нашли непонятно где, дали хорошую зарплату, а он нас обманул. Готовить для кого-то игроков, а потом отпускать их бесплатно мы тоже не хотим.

–  За кем в «Заре» последнее слово при подписании контракта?
–  Решение принимают три человека – тренер, я и президент. Тренер должен определиться, нужен ли ему игрок, я должен найти пути удешевления трансфера, президент оценивает нашу работу и оплачивает трансфер. Ошибки, конечно, неизбежны. Бывает, на просмотре игрок творит чудеса, а потом подписал контракт – успокоился. Жизнь удалась.

–  Были случаи, когда не подписали игрока, а он сразу же заиграл в хорошем клубе?
–  Если мы кого-то не взяли, то нас, значит, что-то не устроило. Либо зарплата, либо еще какие-то моменты.

–  Есть ли в «Заре» задержки по зарплате?
–  Задержек по зарплате у нас нет. Есть вопрос невыплаченных денег за отдаленный прошлый период. Долги перед футболистами, которые  у нас на контракте находятся уже достаточно долго, действительно есть. Но мы их постепенно погашаем. Некоторых людей уже нет в команде, но мы им выплачиваем их деньги. Понятно, что не всех такое устраивает. Но даже УЕФА нас в этом плане поддерживает.

– В осенней части сезона ветераны «Зари» - Каменюка и Любенович получали мало игровой практики. Вы на них рассчитываете?
– И у Каменюки, и у Любеновича еще контракт на полгода. Они являются членами нашего коллектива. Желько Любенович сейчас пойдет учиться на тренерские курсы. Останутся ли они в команде? Дальше будет видно. Мы бережно относимся к футболистам, которые многое отдали нашему клубу.

–  Как Вы относитесь к возможному возвращению к прежнему формату УПЛ?
–  Я всегда говорил, что нужно 16 команд в чемпионате. Но я не знаю, как это можно сделать уже в следующем году. Последние два года мы сталкиваемся с тем, что в осенне-зимний период не можем провести матчи. «Карпаты» не смогли доиграть матч с «Олимпиком». Так это старожил чемпионата. Скажите, как «Колос» из Коваливки будет играть домашние матчи. То, что мы футбольная держава – это только лозунг. Скажите, сколько построено натуральных полей в Украине за последнее время? В Николаеве, помню, открыли – и все. Это для страны с населением в 40 миллионов человек.

Я беседовал с президентом «Фейеноорда». Роттердам – город по населению, такой как Запорожье. Он говорит: «У нас 150 полей в городе, 75 из них искусственные». Спрашивает: «А у вас сколько?». Говорю: «Пять». Пример «Эстерсунда». 35 тысяч население, стадион муниципальный. Через дорогу биатлонный стадион – муниципальный, хоккейный дворец – тоже. Ни одного промышленного предприятия нет в городе. Но клуб зарабатывает, есть спонсоры. Спрашиваю у президента: «Совет директоров выделяет деньги на клуб?» Говорит: «Нет». Я ему говорю: «У вас президент клуба – тот, кто тратит деньги, а у нас тот, кто дает их на клуб». «Атлетик» только от телевидения получает 55 миллионов евро. Нормально, можно жить.

Поэтому я не представляю, как в феврале будут проводить матчи. Почему те же «Карпаты» не смогли доиграть матч с «Олимпиком» на следующий день? Неужели они за сутки не смогли расчистить снег? Я приехал в понедельник на «Арену-Львов» –  там снега не было.  Так мы подогрев включили за десять дней до матча с «Атлетиком». «Карпатам» нужно было либо платить деньги, либо самим браться за лопаты. Хотя, я сторонник того, чтобы результат определялся не в кабинетах, а на футбольном поле.

–  По поводу кабинетов… Есть вопрос касательно матча «Мариуполь» –  «Динамо». Какое Ваше видение ситуации?
–  Я за то, чтобы этот матч состоялся. Он должен быть сыгран в Мариуполе. Пусть «Динамо» заплатит за проведение поединка – того, который не состоялся и этого. Но матч должен быть сыгран. Возможно, руководители «Динамо» неправильно поступили, не приехав в Мариуполь. Но и Федерация футбола могла поменять даты матчей, чтобы на День Независимости команды сыграли в Киеве, а ответную игру – в Мариуполе.

Я вам скажу, что наша игра в Мариуполе тоже была под угрозой. «Мариуполь» взял на себя обязательства о гарантии безопасности. В определенном месте наш автобус должны были встретить и сопровождать.  Мы приехали – нас никто не встретил. Думаю, если бы я дозвонился Евгению Геллеру – мы бы вернулись назад. 

–  С вице-президентом «Мариуполя» Андреем Саниным у вас даже «батл» состоялся в социальных сетях…
–  (Улыбается). Я плакат перед нашим матчем увидел перед игрой. Сфотографировал, отправил президенту, посмеялись. После того, как их «творчество» перешло все рамки, я ответил. Но лучший ответ они получили на футбольно поле – от нас пять получили, в Киеве – тоже пять. И теперь с ними постоянно так будет.

–  Что нужно сделать, чтобы «Заря» в следующем году матчи Лиги Европы проводила в Запорожье?
–  Это вопрос больше к владельцам стадиона. Исходя из того, что я видел в Эстерсунде, стадион в Запорожье для матчей группового турнира готов. Турникеты уже установлены, освещением занимаются. Есть вопросы по комплементарной зоне, помещению для пресс- конференций.

 

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 14.12.2017 18:05
    0
    После того, как их «творчество» перешло все рамки, я ответил. Но лучший ответ они получили на футбольном поле – от нас пять получили, в Киеве – тоже пять. И теперь с ними постоянно так будет.

    Я не завжди погоджуюсь з Рафаіловим, але тут + 1000500.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.