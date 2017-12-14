Сергей РАФАИЛОВ: «Наш матч в Мариуполе мог не состояться»

Во второй части эксклюзивного интервью – об интересе на трансферном рынке к Андрею Лунину, ситуации с Паулиньо, формате УПЛ, и о том, что матч «Мариуполь» – «Заря» мог не состояться. Первую часть интервью можете прочитать здесь.

– Несколько лет назад зарплаты в украинских клубах были завышены до предела. Как Вы считаете, сейчас соотношение зарплат и уровня игроков выровнялось?

– Нет. Я считаю неправильно, когда хороший врач получает в десятки раз меньше, чем футболист. При этом некоторые футболисты в слове «футбол» делают по три ошибки. Это несправедливо и неправильно. Но поменять, к сожалению, ничего нельзя. Я когда- то пробовал, когда работал в футзальном клубе. Говорю: «Нужно дать зарплату минимальную, а остальное – пусть зарабатывают премиальными». Руководство сказало, что так не должно быть. Игроки зарабатывают 80 000 – 100 000 гривен в месяц. Откуда берутся эти деньги? Болельщики пришли на трибуны и заплатили за их игру? Нет.

– В «Заре» большие премиальные?

– У нас нет премиальных за матчи чемпионата. За Лигу Европы премиальные есть. Там платит УЕФА, и часть этих денег получают футболисты.

– В одном из интервью Вы говорили о том, что в «Эстерсунде» зарплаты по шесть тысяч евро. И при этом шведский клуб весной будет играть в плей-офф Лиги Европы…

– Шесть тысяч евро грязными, а после уплаты налогов на руки игроки получают три двести. Да, качество жизни в Швеции гораздо выше, но и стоимость – тоже. Билет на футбол стоит 35 евро. Проезд на метро – 9 евро. К врачу, чтобы сходить – 50 евро. Понятно, что зарплаты там выше, но не в 35 раз, как цены на футбольные билеты.

– Вы говорили, что наибольшим спросом среди игроков «Зари» пользуется Андрей Лунин. На него действительно приходили запросы из «Реала», «Шахтера» и «Динамо»?

– Скажу так: «Динамо» и «Шахтер» не обращались. «Реал» – тоже. По поводу Лунина обращались другие клубы. На матче с «Атлетиком» были скауты «Арсенала» и «Тоттенхэма». Также есть официальное предложение по нему. С цифрами. Не буду называть, из какого клуба.

Если бы скауты знали, какой Лунин в работе и по отношению к своему делу – они бы бежали наперегонки и становились в очередь

– Не вскружит ли голову 18-летнему парню такой ажиотаж вокруг своего имени?

– Нет. Это не тот случай. Я в этом абсолютно уверен. Если бы скауты знали, какой Лунин в работе и по отношению к своему делу – они бы бежали наперегонки и становились в очередь. Я работаю в большом футболе уже 10 лет и за это время не встречал такого отношения со стороны игрока к своей карьере и футболу. Он живет на базе, хотя мы всем снимаем квартиры. Сам ходит в тренажерный зал, работает дополнительно.

– В первом голе «Атлетика» его ошибка была?

– Я бы не стал его винить. Даже если он и вышел немного дальше, чем нужно было – ему 18 лет. Сколько он игр сыграл на таком уровне? У него все впереди. У нас есть проблемы в обороне, потому что мы, имея такого классного голкипера, пропустили столько голов. Вспомните, сколько Лунин нас выручал!

– Практически все игроки, которые пришли в «Зарю» из «Днепра», заиграли. Исключение – Чеберко, который в «Днепре» выглядел ярче остальных. Почему так?

– Это не ко мне вопрос – я не ставлю игроков в состав. Нужно у Вернидуба спросить, почему так. В сборной Чеберко играет на позиции центрального защитника, в дубле его тоже пробуют в центре обороны. У него неплохо получается, но пока, наверное, этого недостаточно для первой команды. Впереди зимний сбор – у тренера будет достаточно времени, чтобы разобраться со всеми игроками.

– Контракт с Луниным, насколько я знаю, был подписан на два года. Это – не мало?

– Может быть, и мало. Но, что мы должны были сделать? Предлагали на пять, но он не захотел. Думаете, футболисты так стремятся подписывать длительные соглашения, понимая и зная финансовые возможности «Зари». Тем более что у Лунина есть агент, у которого есть свои интересы.

– Вам приходилось встречать порядочных агентов?

– Я отношусь более менее нормально к двум агентам. Но я никого не осуждаю. Мы все пришли в этот мир, чтобы создать семью и ее обеспечивать. Вопрос – каким способом ты это делаешь. Естественно, у агентов свои интересы.

– Насколько часто сейчас агенты предлагают игроков?

– Очень часто. Телефон находят, звонят, на почту клубную и личную пишут. Первый вопрос: «На какие позиции вам нужны футболисты?». Вы предлагайте – мы сами разберемся. Есть и сетевой маркетинг: одного футболиста предлагают три-четыре агента.

– Но, как в случае с Бонавентуре, можно найти и бриллиант…

– Конечно! Но я считаю, что до 22-х лет у футболистов вообще не должно быть агентов. У него нет денег, чтобы им платить. Пусть лучше ему тренер, клуб подскажут, помогут. Сейчас игрок два раза удачно попал по мячу – у него уже есть агент.

– Насколько вы довольны бразильским вектором селекции, учитывая ситуации с Форстером и Паулиньо?

– Бразильцы – это отдельная тема в футболе. Еще когда я работал в футзальном клубе, мне сказал один человек: «Игроков в Бразилии очень много, но не все из них могут играть в Европе». В более холодных странах может играть еще меньше бразильцев. У нас еще, наверное, нет того скаутского опыта на бразильском рынке, который есть у «Шахтера». Нам в этом плане сложнее.

После проигрыша «Эстерсунду» я спросил у игроков: «Кто-то из вас найдет на карте Коморские острова и Буркина- Фасо?» А из этих стран футболисты играли против нас.

Паулиньо? У него закончится контракт – я посмотрю, где он будет играть

– С Паулиньо не было возможности найти компромисс?

– Нет. Все уже решено. Мы со своей стороны сделали все. Какие тут компромиссы? У него достаточно высокая заработная плата, которую мы выплачиваем. Сейчас у него закончится контракт – я посмотрю, где он будет играть. Может, с человеческой точки зрения я поступил неправильно. Но с точки зрения руководителя клуба я должен был так поступить в назидание другим. Мы его нашли непонятно где, дали хорошую зарплату, а он нас обманул. Готовить для кого-то игроков, а потом отпускать их бесплатно мы тоже не хотим.

– За кем в «Заре» последнее слово при подписании контракта?

– Решение принимают три человека – тренер, я и президент. Тренер должен определиться, нужен ли ему игрок, я должен найти пути удешевления трансфера, президент оценивает нашу работу и оплачивает трансфер. Ошибки, конечно, неизбежны. Бывает, на просмотре игрок творит чудеса, а потом подписал контракт – успокоился. Жизнь удалась.

– Были случаи, когда не подписали игрока, а он сразу же заиграл в хорошем клубе?

– Если мы кого-то не взяли, то нас, значит, что-то не устроило. Либо зарплата, либо еще какие-то моменты.

– Есть ли в «Заре» задержки по зарплате?

– Задержек по зарплате у нас нет. Есть вопрос невыплаченных денег за отдаленный прошлый период. Долги перед футболистами, которые у нас на контракте находятся уже достаточно долго, действительно есть. Но мы их постепенно погашаем. Некоторых людей уже нет в команде, но мы им выплачиваем их деньги. Понятно, что не всех такое устраивает. Но даже УЕФА нас в этом плане поддерживает.

– В осенней части сезона ветераны «Зари» - Каменюка и Любенович получали мало игровой практики. Вы на них рассчитываете?

– И у Каменюки, и у Любеновича еще контракт на полгода. Они являются членами нашего коллектива. Желько Любенович сейчас пойдет учиться на тренерские курсы. Останутся ли они в команде? Дальше будет видно. Мы бережно относимся к футболистам, которые многое отдали нашему клубу.

– Как Вы относитесь к возможному возвращению к прежнему формату УПЛ?

– Я всегда говорил, что нужно 16 команд в чемпионате. Но я не знаю, как это можно сделать уже в следующем году. Последние два года мы сталкиваемся с тем, что в осенне-зимний период не можем провести матчи. «Карпаты» не смогли доиграть матч с «Олимпиком». Так это старожил чемпионата. Скажите, как «Колос» из Коваливки будет играть домашние матчи. То, что мы футбольная держава – это только лозунг. Скажите, сколько построено натуральных полей в Украине за последнее время? В Николаеве, помню, открыли – и все. Это для страны с населением в 40 миллионов человек.

Я беседовал с президентом «Фейеноорда». Роттердам – город по населению, такой как Запорожье. Он говорит: «У нас 150 полей в городе, 75 из них искусственные». Спрашивает: «А у вас сколько?». Говорю: «Пять». Пример «Эстерсунда». 35 тысяч население, стадион муниципальный. Через дорогу биатлонный стадион – муниципальный, хоккейный дворец – тоже. Ни одного промышленного предприятия нет в городе. Но клуб зарабатывает, есть спонсоры. Спрашиваю у президента: «Совет директоров выделяет деньги на клуб?» Говорит: «Нет». Я ему говорю: «У вас президент клуба – тот, кто тратит деньги, а у нас тот, кто дает их на клуб». «Атлетик» только от телевидения получает 55 миллионов евро. Нормально, можно жить.

Поэтому я не представляю, как в феврале будут проводить матчи. Почему те же «Карпаты» не смогли доиграть матч с «Олимпиком» на следующий день? Неужели они за сутки не смогли расчистить снег? Я приехал в понедельник на «Арену-Львов» – там снега не было. Так мы подогрев включили за десять дней до матча с «Атлетиком». «Карпатам» нужно было либо платить деньги, либо самим браться за лопаты. Хотя, я сторонник того, чтобы результат определялся не в кабинетах, а на футбольном поле.

– По поводу кабинетов… Есть вопрос касательно матча «Мариуполь» – «Динамо». Какое Ваше видение ситуации?

– Я за то, чтобы этот матч состоялся. Он должен быть сыгран в Мариуполе. Пусть «Динамо» заплатит за проведение поединка – того, который не состоялся и этого. Но матч должен быть сыгран. Возможно, руководители «Динамо» неправильно поступили, не приехав в Мариуполь. Но и Федерация футбола могла поменять даты матчей, чтобы на День Независимости команды сыграли в Киеве, а ответную игру – в Мариуполе.

Я вам скажу, что наша игра в Мариуполе тоже была под угрозой. «Мариуполь» взял на себя обязательства о гарантии безопасности. В определенном месте наш автобус должны были встретить и сопровождать. Мы приехали – нас никто не встретил. Думаю, если бы я дозвонился Евгению Геллеру – мы бы вернулись назад.

– С вице-президентом «Мариуполя» Андреем Саниным у вас даже «батл» состоялся в социальных сетях…

– (Улыбается). Я плакат перед нашим матчем увидел перед игрой. Сфотографировал, отправил президенту, посмеялись. После того, как их «творчество» перешло все рамки, я ответил. Но лучший ответ они получили на футбольно поле – от нас пять получили, в Киеве – тоже пять. И теперь с ними постоянно так будет.

– Что нужно сделать, чтобы «Заря» в следующем году матчи Лиги Европы проводила в Запорожье?

– Это вопрос больше к владельцам стадиона. Исходя из того, что я видел в Эстерсунде, стадион в Запорожье для матчей группового турнира готов. Турникеты уже установлены, освещением занимаются. Есть вопросы по комплементарной зоне, помещению для пресс- конференций.