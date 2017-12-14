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Олег ДУЛУБ: «У Глеба требования были минимальные»

Главный тренер «Черноморца» рассказал, что о переходе белоруса не договорились на уровне руководства

  • 14.12.2017 17:26
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ФК Шахтер Донецк. Олег Дулуб
© ФК Шахтер Донецк. Олег Дулуб
Наставник одесского «Черноморца» Олег Дулуб рассказал, почему не удалось пригласить 36-летнего белорусского хавбека Александра Глеба.
 
— Что мог дать «Черноморцу» Александр Глеб?
— Харизму. Плюс это был бы классный маркетинговый ход. Игрок-легенда — на таких ходят стадионы.
 
— Если они выходят на поле.
— У нас играл бы в основе.
 
— На чистых мячах?
— А мы поставили бы под ним двоих, которые отбирают. У Глеба уникальные лидерские качества. Мало у кого есть такие. Сейчас что-то похожее начал проявлять Ковалец.
 
— В итоге Александра не устроили финансовые условия?
— О переходе не договорились на уровне руководства. А у самого Глеба требования были минимальные. Позвонил его агент: сказал, что Саша хочет поработать. У меня в свое время играл его брат Вячеслав, да и сам Александр как-то поддерживал форму. Видел тренировочный процесс. Может быть, что-то понравилось.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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