Олег ДУЛУБ: «У Глеба требования были минимальные»

Наставник одесского «Черноморца» Олег Дулуб рассказал, почему не удалось пригласить 36-летнего белорусского хавбека Александра Глеба.
— Что мог дать «Черноморцу» Александр Глеб?
— Харизму. Плюс это был бы классный маркетинговый ход. Игрок-легенда — на таких ходят стадионы.
— Если они выходят на поле.
— У нас играл бы в основе.
— На чистых мячах?
— А мы поставили бы под ним двоих, которые отбирают. У Глеба уникальные лидерские качества. Мало у кого есть такие. Сейчас что-то похожее начал проявлять Ковалец.
— В итоге Александра не устроили финансовые условия?
— О переходе не договорились на уровне руководства. А у самого Глеба требования были минимальные. Позвонил его агент: сказал, что Саша хочет поработать. У меня в свое время играл его брат Вячеслав, да и сам Александр как-то поддерживал форму. Видел тренировочный процесс. Может быть, что-то понравилось.
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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