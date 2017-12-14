Адвокат Гудымы: «Гражданский суд оставил иск Карпат без рассмотрения»

Адвокат бывшего форварда «Карпат» Владимира Гудымы Андрей Руденко рассказал о том, что львовский клуб могут наказать трансферным баном за задолженности.

«13 декабря получено решение Франковского суда об оставлении иска «Карпат» без рассмотрения. Постановление об обеспечении этого иска делали невозможными всякие действия по возврату долга «Карпат» Гудыме. Другими словами, пока шло дело, клуб могли не наказывать за невыполнение предыдущих решений органов футбольного правосудия.

«Карпаты» не выполнили четкое требование КДК ФФУ – не отказались от иска в гражданском суде, и мы подали соответствующее заявление в дисциплинарный орган федерации футбола Украины. Насколько мне известно, на ближайшем заседании комиссии она рассмотрит ситуацию. Клуб может лишиться 3 очков в турнирной таблице

Теперь и барьеры для неналожения запрета на регистрацию новых футболистов отсутствуют. Фактически может вновь действовать запрет, наложенный на «Карпаты» в мае этого года, но приостановленный судебным разбирательством», – сказал Руденко.