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Александр УСИК: «Динамо – команда с большим именем»

Украинский боксер рассказал о любимой футбольной команде

  • 14.12.2017 16:15
  • 223 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Александр Усик
© Getty Images. Александр Усик
Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, какой спорт – номер один в Украине, а также о любимой команде в Украине.
 
«Как определили, что футбол – спорт номер один у нас в стране? Наверное, это футболист какой-то сказал. Конечно же, бокс – спорт номер один. Можем просто взять по Олимпиаде. У нас туда сборная Украины повезла семь человек и привезли пять медалей. Можем заниматься только боксом. 
 
В Украине болею за «Динамо», очень давно болею. В 2001 году «Таврия» играла с «Динамо» в Симферополе, и я хоть играл за юниоров у первых, но переживал уже за киевлян. На меня даже ребята обижались, что не за своих болел. Очень нравились Шевченко и Ребров. «Динамо» – команда с большим именем, историческая команда. Даже слово какое, вот за них и болею», – сказал Усик.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 14.12.2017 16:35
    0
    Не удивительно! Сильнейший в боксе болеет за сильнейшего в украинском футболе!
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