Александр УСИК: «Динамо – команда с большим именем»

Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, какой спорт – номер один в Украине, а также о любимой команде в Украине.

«Как определили, что футбол – спорт номер один у нас в стране? Наверное, это футболист какой-то сказал. Конечно же, бокс – спорт номер один. Можем просто взять по Олимпиаде. У нас туда сборная Украины повезла семь человек и привезли пять медалей. Можем заниматься только боксом.

В Украине болею за «Динамо», очень давно болею. В 2001 году «Таврия» играла с «Динамо» в Симферополе, и я хоть играл за юниоров у первых, но переживал уже за киевлян. На меня даже ребята обижались, что не за своих болел. Очень нравились Шевченко и Ребров. «Динамо» – команда с большим именем, историческая команда. Даже слово какое, вот за них и болею», – сказал Усик.