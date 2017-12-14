Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр ЗИНЧЕНКО: «Гвардиола сказал, что нуждается во мне»

Украинский хавбек «Ман Сити» рассказал о разговоре с главным тренером «горожан»

  • 14.12.2017 15:39
  • 879 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Александр Зинченко
© Getty Images. Александр Зинченко
Украинский хавбек английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал об адаптации в клубе и разговоре с наставником «горожан» Пепом Гвардиолой. 
 
«В первый год моего пребывания в «Ман Сити» со мной разговаривал один из помощников Пепа по поводу футболистов из наших регионов. Он говорил: «Лишь единицы людей из Восточной Европы добились тут успеха, многие сошли со своего пути, их по пальцам можно пересчитать. Из-за чего? Из-за того, что они чувствуют где-то финансовую сторону и сразу сходят с пути. Или же наоборот: не умеют терпеть».
 
Этот разговор я всегда держал в голове. Не зная меня до конца, он сделал предупреждение, хотя и прозвучала фраза: «Ты не из таких». В любом случае он не знал меня тогда так хорошо. Пеп сказал, что мне не нужно никуда уходить этой зимой, что он нуждается во мне. Что чувствует – я буду играть больше. Для меня это самые главные слова. Сейчас у меня ни единой мысли об уходе», – сказал Зинченко.
 

Источник — Матч ТВ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 14.12.2017 15:52
    -2
    ню ню
    Ссылка
    Grey Eminence
    Grey Eminence, 14.12.2017 15:59
    +1
    Зина и Пеп красавчики. Желаю успеха! Играть в МанСити это очень престижно!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.