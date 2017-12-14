Александр ЗИНЧЕНКО: «Гвардиола сказал, что нуждается во мне»

Украинский хавбек английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал об адаптации в клубе и разговоре с наставником «горожан» Пепом Гвардиолой.

«В первый год моего пребывания в «Ман Сити» со мной разговаривал один из помощников Пепа по поводу футболистов из наших регионов. Он говорил: «Лишь единицы людей из Восточной Европы добились тут успеха, многие сошли со своего пути, их по пальцам можно пересчитать. Из-за чего? Из-за того, что они чувствуют где-то финансовую сторону и сразу сходят с пути. Или же наоборот: не умеют терпеть».

Этот разговор я всегда держал в голове. Не зная меня до конца, он сделал предупреждение, хотя и прозвучала фраза: «Ты не из таких». В любом случае он не знал меня тогда так хорошо. Пеп сказал, что мне не нужно никуда уходить этой зимой, что он нуждается во мне. Что чувствует – я буду играть больше. Для меня это самые главные слова. Сейчас у меня ни единой мысли об уходе», – сказал Зинченко.