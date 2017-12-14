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ХОЛОДНИЦКИЙ: Результаты расследования договорняков увидим в 2018 году

Вице-президент ФФУ рассказал о борьбе с договорными матчами

  • 14.12.2017 15:21
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football24.ua. Назар Холодницкий
© football24.ua. Назар Холодницкий
Вице-президент ФФУ и глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий прокомментировал борьбу с договорными матчами.
 
«Пришел в ФФУ ради того, что частично связано с моей основной работой. Это общественная бесплатная деятельность, но это то, для чего не жалко своего свободного времени. Уже есть первые уголовные производства на договорные матчи. Я думаю, что через некоторое время правоохранительные органы, а именно полиция, которая расследует эти производства, покажут первые результаты.
 
Первые результаты, я думаю, мы увидим уже в следующем году. И тех, кто еще не понял, что должны быть фэйр-плей, честное судейство, мы будем публично разоблачать и показывать, потому что они этого заслуживают. Дела пока открыты по матча первой и низших лиг. Стоит отметить, что УПЛ пока достаточно неплохо держится в антикоррупционном плане.
 
Мы не получим никогда сильных футболистов в премьер-лиге, если все матчи будут продаваться и сдаваться в низших лигах. А когда мы это преодолеем и покажем сильную Премьер-лигу, то начнутся миллионные гонорары, мировая слава. Моя детская мечта, чтобы не только Андрей Шевченко был тем футбольным идолом, а чтобы, когда называешь список украинских футбольных кумиров, ты не мог всех вспомнить», – сказал Холодницкий.

Источник — Футбол 24

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