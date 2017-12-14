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Клюнул жареный петух?

Акценты на тестировании видеоповторов в УПЛ

  • 14.12.2017 15:23
  • 1492 просмотров
  • 8 комментария
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goal.com
© goal.com

Исстрадавшиеся от «судейского беспредела» на днях услышали благую весть.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко сообщил, что систему Видео ассистент рефери (VAR) могут начать тестировать в УПЛ уже в этом сезоне.

Само по себе использование видеоподсказок в судействе – веяние времени и, как говорится, по-хорошему, начинать нужно было еще вчера. То есть, с его необходимостью и актуальностью никто спорить и не помышляет. Вопросы лишь в том, когда именно, как именно, и почему именно так и тогда.

«Как только у нас появилась возможность, мы подали заявку на ее внедрение, еще полгода назад. Несколько дней назад мы получили ответ, что можем подать заявку на тестирование и внедрение этой системы».

Замечательно. Единственное, что настораживает: именно несколько дней назад мы стали свидетелями двух судейских скандалов. Напомню, специалисты сошлись на том, что, как минимум, один пенальти в ворота соперников «Динамо» Можаровскому нужно было ставить; и, как минимум, с одним удалением в составе «Шахтера» Бойко переборщил.

Теперь у меня вопрос: является ли это гениальным совпадением, или ФФУ подстегнула гневная реакция «грандов» на «издевательство над уважаемыми клубами»? Уж слишком вовремя подоспел этот самый ответ, согласитесь.

Вы скажете: да какая разница, главное, что лед тронулся, и слава Богу! Соглашусь и с этим. Идем дальше.

«IFAB выдвигает достаточно серьезные требования, но будем надеяться, что нам хватит для подготовки зимнего межсезонья. Начнем тестировать систему, возможно, из отдельных матчей повышенной сложности».

Оп-паньки! Угадайте с трех раз, кто будет участником этих матчей? В прошлый раз мы с Вами говорили о том, что два клуба в Украине требуют к себе особого отношения и вообще ведут себя так, словно на них сошелся клином целый свет. Так это в ту же лузу.

Нет, я не претендую на миссию пророка, и все может быть. Но смущает уже сама постановка вопроса об отдельных матчах. Кто-нибудь может привести пример чемпионата, в котором тестирование шло бы выборочно? Тогда я заберу свои слова обратно.

Но главное – то, что так не должно быть в принципе. Ибо это изначально и официально ставит участников чемпионата страны в неравные условия. А стало быть, противоречит собственно спортивному принципу.

Ведь тогда у нас появятся матчи «для белых людей» и для прочей серой массы. То есть, богатые клубы, и так имеющие кучу преимуществ, будут еще и обслуживаться судьями «по высшему разряду». Я же говорил: сделайте уже для них тогда суперлигу-междусобойчик – так проще и логичнее.

Или я все-таки ошибаюсь, и речь идет, к примеру, о матчах, имеющих решающее турнирное значение? Тогда правильнее всего было бы использовать VAR не в чемпионате, а в самодостаточных играх плей-офф. Таких, как переходные матчи за право играть в УПЛ в будущем сезоне, к примеру. Или решающие кубковые матчи.

Поясню. Использование видеоассистента в отдельно взятых матчах чемпионата узаконивает неравенство его участников. Кто-то получит в свое распоряжение возможность условного «торжества справедливости», а для остальных останутся в силе все судейские ошибки на протяжении турнира и недополученные (или перенабранные) в их результате очки. Бардак.

Точно так же неверным было бы использовать VAR в финальном турнире Первой шестерки. Ведь команды попадают в нее все с теми же очками, набранными не под контролем «всевидящего ока». А кое-кто, вполне возможно, при нем вообще туда не попал бы. И тут бац – вторая смена: мы будем жить теперь по-новому!

Словом, если руководствоваться элементарной логикой и оперировать нормами справедливости состязания, то в чемпионате страны революционную систему видеоподсказок рефери следовало бы вводить с нового сезона. Это если по уму, без паники и лихорадки, когда никого и никуда не клюет жареный петух. И не нужно немедля ублажать сильных мира сего.

Тестирование – это не значит: срез. Насколько я понимаю, речь идет о работе в пробном экспериментальном режиме всего турнирного механизма. А не о чрезвычайных одиночных испытаниях, доверенных элитным асам-виртуозам. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но только конкретными примерами.

Если кому-нибудь это интересно, то здесь о турнирной логике рассуждает не случайный прохожий, а человек с двадцатилетним опытом проведения любительских соревнований. Разумеется, уровень совершенно не тот. Но и тут важно разбираться с приоритетами. Или идти на поводу у «уважаемых» команд, или следовать чисто спортивным интересам.

И, на мой взгляд, если вскоре после неслыханных скандалов, в результате которых пострадали оба наши авторитета, в специально избранных матчах появится столь дорогая (во всех отношениях) к обеду ложка, во-первых, не факт, что их это умиротворит. Им ведь не истина нужна, а результат, и придраться всегда найдут к чему – то же видео будут толковать по-своему.

А во-вторых, выборочное тестирование внесет лишь еще больший дисбаланс в наш и без того все еще пока несуразный чемпионат. Лучше позже, но во всех матчах.

А в том, что болельщики «Шахтера» и «Динамо» будут за скорейшее использование видео, нет ни малейших сомнений. Впрочем, обратите внимание: некоторые из них уже сейчас отзываются о нем скептически. Это то, о чем было сказано выше, и авторитетом здесь не станет никакой Верховный судья. Они увидят то, что захотят увидеть. Диагноз: клубный фанатизм.

Но не будем о грустном. Как там было у Макаревича? Это видеорай, это видеосон…

Автор — Игорь Юрич, Sport.ua

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Комментарии
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 14.12.2017 15:28
    +5
    Не знаю, что там Юрича клюнуло, но то, что засуетились после того, как судья удалил трех игроков Копанки. А все просто. Трое у мониторов будут ему говорить другое. Мол, да ты что. Какое удаление? там Фред "токнулся чуть" ногой, ну погладил и карточка несвоевременна Они сейчас всей Украине эту тюльку впаривают, после игры и повторов со всех ракурсов, а уж там и Фред будет чуть гладить и Бернард не видеть соперника
    Передвигать нужно не кровати, а менять бл...ей в футболе.
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    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 14.12.2017 15:29
    +8
    Нет, инструмент правильный и хороший, но в рыжих руках и это может быть злом.
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    acrobat2
      acrobat2, 14.12.2017 15:44
    0
    вообще то во всех странах при введении видиоповторов- были выборочные матчи.
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    Віктор
    Віктор, 14.12.2017 15:46
    +2
    * Начнем тестировать систему, возможно, из отдельных матчей повышенной сложности* --- угу, начните с матчей типа Жмеринка - Дубно .
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    Юрич
    online
      Юрич, 14.12.2017 15:49
    +1
    acrobat2, 14.12.2017 15:44
    вообще то во всех странах при введении видиоповторов- были выборочные матчи.
    Конкретнее и, если можно, со ссылкой на подтверждающую это информацию.
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    darvey77
    online
      darvey77, 14.12.2017 15:54
    +2
    а судьи кто?
    если некоторые личности да же с отличными повторами не замечают нарушения
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 14.12.2017 16:26
    +1
    Текст не читав. У юріча своя збочена фантазія яку мені не збагнути.
    Так от, як варіант. На мою думку. А якшо арбітрам тупо набридло шо їх імєют клуби, бо відверто судять вони в один бік, і вони провернули таку собі аферу. Типу нароздавати червоних, а там хай повтори будуть, і ні хто нічого просити не буде, кому як судити.
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 14.12.2017 16:29
    +1
    Серж Пир, 14.12.2017 15:29
    Нет, инструмент правильный и хороший, но в рыжих руках и это может быть злом.
    Будь яку ситуацію можна налаштувати на свій лад. І зробити з невинного винним.
    І шоб ти не сумнівався, так і буде. Посадять якогось пєнісова, який в усьому вбачає як вбивають шахту. І цирк продовжиться.
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