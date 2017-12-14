Алексей АНТОНОВ: «Пока из Черноморца никуда не ухожу»

Нападающий одесского «Черноморца» Алексей Антонов прокомментировал информацию о том, что он покинет «моряков» во время зимней паузы в украинской Премьер-лиге.
«Никакой информации пока нет. Точно ничего не скажу. Я из «Черноморца» еще не уходил», — отметил Антонов.
Отметим, что в этом сезоне 31-летний нападающий принял участие в семи матчах одесситов.
Источник — MatchDay
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