Алексей АНТОНОВ: «Пока из Черноморца никуда не ухожу»

Нападающий одесского «Черноморца» Алексей Антонов прокомментировал информацию о том, что он покинет «моряков» во время зимней паузы в украинской Премьер-лиге.

«Никакой информации пока нет. Точно ничего не скажу. Я из «Черноморца» еще не уходил», — отметил Антонов.

Отметим, что в этом сезоне 31-летний нападающий принял участие в семи матчах одесситов.