Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Алексей АНТОНОВ: «Пока из Черноморца никуда не ухожу»

31-летний форвард опроверг информацию о своем уходе из одесского клуба

  • 14.12.2017 14:57
  • 51 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Черноморец. Алексей Антонов
© ФК Черноморец. Алексей Антонов
Нападающий одесского «Черноморца» Алексей Антонов прокомментировал информацию о том, что он покинет «моряков» во время зимней паузы в украинской Премьер-лиге.
 
«Никакой информации пока нет. Точно ничего не скажу. Я из «Черноморца» еще не уходил», — отметил Антонов.
 
Отметим, что в этом сезоне 31-летний нападающий принял участие в семи матчах одесситов.

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.