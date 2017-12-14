Карпаты в шаге от запрета на трансферы

Адвокат экс-полузащитника «Карпат» Владимира Гудымы Андрей Руденко сообщил, что львовский клуб находится в шаге от очередного трансферного бана из-за задолженности перед его клиентом.



Это стало возможным после того, как Спортивный арбитражный суд Лозанны признал законными действия Палаты по разрешению споров ФФУ, которая 26 апреля отклонила прошение «Карпат» о пересмотре дела Гудымы «по новым обстоятельствам».



«13 декабря получено решение Франковского суда об оставлении иска «Карпат» без рассмотрения. Постановление об обеспечении этого иска делали невозможными всякие действия по возврату долга «Карпат» Гудыме. Другими словами, пока шло дело, клуб могли не наказывать за невыполнение предыдущих решений органов футбольного правосудия.



Теперь же барьеры для неналожения запрета на регистрацию новых футболистов отсутствуют. Фактически может вновь действовать запрет, наложенный на «Карпаты» в мае этого года, но приостановленный судебным разбирательством», – сказал Руденко.



Ранее сообщалось, что представитель бывшего футболиста Карпат подал в КДК ФФУ заявление с требованием лишить львовский клуб трех очков в турнирной таблице в случае дальнейшего игнорирования решений КДК.