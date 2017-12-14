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Роман МОНАРЕВ: «Зирке нужно по два игрока в каждую линию»

Главный тренер кропивницкого клуба рассказал о планах на зимнее трансферное окно

  • 14.12.2017 14:40
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olimpik.com.ua. Роман Монарев
© olimpik.com.ua. Роман Монарев
Наставник кропивницкой «Зирки» поделился трансферными планами клуба на зимнее межсезонье.
 
«Сильно ли изменится команда за зимнюю паузу? Я надеюсь, мы хорошо поработаем в селекционном плане, а на подготовительных сборах сможем стабилизировать командную игру и уберем из нее все те недостатки, которые есть у нас. Мне очень хочется, чтобы «Зирка» вышла на поле после зимней паузы боеспособным коллективом.
 
Пока сложно о чем-то конкретно говорить, но мне хочется видеть свою команду более зрелым коллективом. А для этого необходимо провести, скажем так, точечную селекцию. Какие позиции нам необходимо укрепить, в первую очередь? Нам нужно по два игрока в каждую игровую линию», — сказал Монарев.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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