Роман МОНАРЕВ: «Зирке нужно по два игрока в каждую линию»

Наставник кропивницкой «Зирки» поделился трансферными планами клуба на зимнее межсезонье.

«Сильно ли изменится команда за зимнюю паузу? Я надеюсь, мы хорошо поработаем в селекционном плане, а на подготовительных сборах сможем стабилизировать командную игру и уберем из нее все те недостатки, которые есть у нас. Мне очень хочется, чтобы «Зирка» вышла на поле после зимней паузы боеспособным коллективом.

Пока сложно о чем-то конкретно говорить, но мне хочется видеть свою команду более зрелым коллективом. А для этого необходимо провести, скажем так, точечную селекцию. Какие позиции нам необходимо укрепить, в первую очередь? Нам нужно по два игрока в каждую игровую линию», — сказал Монарев.