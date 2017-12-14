Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «АЕК в Греции — народная команд»

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский рассказал о недавних успехах своей команды, а также охарактеризовал стиль игры греческого клуба.

— В последнем туре чемпионата вы одержали уверенную победу со счетом 3:1. Команда набрала ход?

— Мы встречались с одним из аутсайдеров лиги и выглядели действительно неплохо. Впрочем, немного огорчило, что в самом конце игры пропустили с пенальти. Там был очень спорный момент. Но в целом, конечно, все хорошо — выиграли уже три матча подряд. При том, что в последние несколько месяцев выступали по два раза в неделю, а после Лиги Европы проводить игры внутреннего чемпионата всегда непросто. Кто-то связывает наше удачное выступление с тем, что не в форме пока «Олимпиакос», но это не проблемы АЕКа, который сейчас выглядит действительно неплохо.



— Чемпионат для вас важнее, чем еврокубки?

— Безусловно. Наш клуб — с большой историей, но он давно не выигрывал главного титула Греции. АЕК здесь как народная команда. У него много болельщиков по всей стране, и люди уже заждались серьезных побед. Особенно после того, как из-за финансовых проблем клуб несколько лет выступал в низших дивизионах. Конечно, открыто о чемпионском титуле у нас в команде никто не говорит, поскольку все понимают, что по бюджету она уступает и «Олимпиакосу», и ПАОКу. Но мы ставим задачу от игры к игре — побеждать в каждом туре. У коллектива есть своя идея, и все в нее верят.



— Болельщики у вас сумасшедшие? В хорошем смысле этого слова…

— Да, на поддержку тут грех жаловаться. У нас, конечно, не такие шумные зрители, как в Салониках, но фанатская трибуна, пожалуй, лучшая в стране. У АЕКа представители этого движения есть по всей Греции. Куда ни приедем — нас везде поддерживают. Сектор ультрас в каждом матче в огне (улыбается).



— Как в двух словах можно охарактеризовать стиль игры АЕКа?

— В двух — сложно. Да и ничего нового я тебе не скажу, поскольку мы стараемся играть в современный футбол. У нас испанский тренер — Маноло Хименес. Основной акцент он делает на интенсивности игры. Когда мы так действуем, получается очень много интересных вещей. Главное требование — играть высоко, компактно, прессинговать, быстро доставлять мяч в зону атаки. Мы не та команда, которая делает ставку на контроль, — намного важнее действовать как можно быстрее. Не всегда и все получается, но мы стараемся. Понимаем требования и идеи тренерского штаба. В феврале все увидишь (улыбается).



— «Динамо» в этом году тоже поменяло структуру своей игры. Следишь за чемпионатом Украины?

— Конечно. Может, не так тщательно, как хотелось бы, но ситуацию держу под контролем. Знаю, что в Киеве постепенно возвращаются к тому футболу, который был там много лет назад…



Евгений ГРЕСЬ

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