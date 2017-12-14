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Тернопільска Нива підписала першого новачка під час зимової перерви

Сергій Андрєєв раніше виступав за вінницьку «Ниву-В»

  • 14.12.2017 14:32
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ФК Нива Тернополь
© ФК Нива Тернополь

Тернопільська «Нива» підписала контракт із 27-річним захисником Сергієм Андрєєвим.

Попереднім клубом футболіста була вінницька «Нива-В» за яку у цьому сезоні гравець провів 16 матчів у чемпіонаті Другої ліги та забив два голи.

Раніше Сергій Андрєєв виступав за такі клуби, як «Сталь» (Алчевськ), «Шахтар» (Свердловськ), «Прикарпаття» (Івано-Франківськ), «Динамо» (Хмельницький), «Кримтеплиця» (Молодіжне), «Електрон» (Ромни), «Арсенал-Київщина» (Біла Церква), «Енергія» (Нова Каховка).

Варто відзначити, що це перший трансфер тернопільського клубу після закінчення осінньої частини чемпіонату. Додамо, що по завершенні 17 турів «Нива» займає 3 місце в турнірній таблиці Другої ліги.

Источник — ФК Нива Т

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