Тернопільска Нива підписала першого новачка під час зимової перерви

Тернопільська «Нива» підписала контракт із 27-річним захисником Сергієм Андрєєвим.



Попереднім клубом футболіста була вінницька «Нива-В» за яку у цьому сезоні гравець провів 16 матчів у чемпіонаті Другої ліги та забив два голи.



Раніше Сергій Андрєєв виступав за такі клуби, як «Сталь» (Алчевськ), «Шахтар» (Свердловськ), «Прикарпаття» (Івано-Франківськ), «Динамо» (Хмельницький), «Кримтеплиця» (Молодіжне), «Електрон» (Ромни), «Арсенал-Київщина» (Біла Церква), «Енергія» (Нова Каховка).



Варто відзначити, що це перший трансфер тернопільського клубу після закінчення осінньої частини чемпіонату. Додамо, що по завершенні 17 турів «Нива» займає 3 місце в турнірній таблиці Другої ліги.