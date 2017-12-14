Бизнес-проект «украинский Месси»

Наверняка за последние два года вы видели хотя бы один репортаж или материал в СМИ, в котором говорилось бы про «украинского Месси». Давайте посмотрим раскручивают «нового украинского футбольного таланта».

История берет своё начало 9 сентября 2014 года. Именно тогда в ютубе был загружен ролик «#1 Талант украинского футбола/Ukrainian football talent».

Ещё год на ютуб-канал выкладывалась серия роликов «Талант украинского футбола/Ukrainian football talent», пока родители (далее в тексте «пиарщики») не придумали позиционирование своего сына. Скажем честно, футбольных талантов в Украине много, новый украинский Месси — один. Хотя в материале «Футбол24» говорится, что «неизвестно кто дал такое прозвище». Так, 17 августа 2015 года началась масштабная рекламная кампания Алексея Карася с ролика «New Messi in Ukraine». Ролик был сразу отправлен пресс-релизом во все украинские спортивные СМИ в социальных сетях. Созданы «фан-странички» во всех соц. сетях.

Для СМИ это отличный сюжет, поэтому Алексея пригласили сначала на «Эспрессо TV», где говорились очень громкие слова, вроде «будущая украинская футбольная звезда», «представьте каким он будет, каким вырастет — настоящий Superman».

На вопрос, почему футбол, Алексей отвечает явно заготовленной от родителей легендой «в 3-4 года самому захотелось играть». Сюжеты, сюжеты, сюжеты…так продолжалось два года. В ноябре 2017 года Алексея Карася пригласили на телеканал «Интер» в передачу «Круче всех», где без скромности рассказывает о «всемирной известности», об «интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»