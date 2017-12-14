Игрок Буджаспора поразил ворота Сивасспора в стиле Роберто Карлоса

Вчера, 13 декабря, «Сивасспор» Сергея Рыбалки вылетел из розыгрыша Кубка Турции, минимально уступив «Буджаспору» – 0:1 (первый матч 2:1).
Единственный гол в матче забил 23-летний полузащитник Абдуллах Баликув. Многим этот великолепный удар напомним знаменитый гол Роберто Карлоса в ворота «Тенерифе».
Гол Роберто Карлоса
Источник — Sport.ua
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Відстань то більша, але кут! Кут!
Кут, з якого забив Карлос - це просто фантастика!
А тут навешивал, просто мяч так попал.
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