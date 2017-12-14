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Игрок Буджаспора поразил ворота Сивасспора в стиле Роберто Карлоса

Абдуллах Баликув невероятным ударом выбил команду Сергея Рыбалки из розыгрыша Кубка Турции

  • 14.12.2017 13:50
  • 1102 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Анжи. Роберто Карлос
© ФК Анжи. Роберто Карлос

Вчера, 13 декабря, «Сивасспор» Сергея Рыбалки вылетел из розыгрыша Кубка Турции, минимально уступив «Буджаспору» – 0:1 (первый матч 2:1).

Единственный гол в матче забил 23-летний полузащитник Абдуллах Баликув. Многим этот великолепный удар напомним знаменитый гол Роберто Карлоса в ворота «Тенерифе».

Гол Роберто Карлоса

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vovadocent
      vovadocent, 14.12.2017 14:17
    +1
    Ну він навіть крутіший, бо відстань була більша
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    karaim2011
    online
    karaim2011, 14.12.2017 14:28
    0
    vovadocent, 14.12.2017 14:17
    Ну він навіть крутіший, бо відстань була більша

    Відстань то більша, але кут! Кут!
    Кут, з якого забив Карлос - це просто фантастика!
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    Omega78
    Omega78, 14.12.2017 14:32
    +1
    Оба хорошИ!
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    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 14.12.2017 14:34
    -1
    Гол Карлоса видел в прямухе. И он на заставке Примеры был долго.
    А тут навешивал, просто мяч так попал.
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