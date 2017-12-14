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Зинченко – о дебюте в АПЛ: «Маленький шаг вперед к достижению цели»

Украинский легионер «Манчестер Сити» – о дебютном поединке в чемпионате Англии

  • 14.12.2017 13:15
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Getty Images. Александр Зинченко
© Getty Images. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями после дебюта в чемпионате Англии.

«Маленький шаг вперед к достижению цели», – написал Зинченко в Instagram. 

Напомним, 20-летний футболист появился на поле на 73-й минуте, заменив на левом фланге обороны Фабиана Делфа.

 

A little step forward till the goal ⚽️ @mancity 🦈

Допис, поширений Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Источник — Instagram

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