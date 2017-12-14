Зинченко – о дебюте в АПЛ: «Маленький шаг вперед к достижению цели»

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями после дебюта в чемпионате Англии.
«Маленький шаг вперед к достижению цели», – написал Зинченко в Instagram.
Напомним, 20-летний футболист появился на поле на 73-й минуте, заменив на левом фланге обороны Фабиана Делфа.
Источник — Instagram
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