Зинченко – о дебюте в АПЛ: «Маленький шаг вперед к достижению цели»

Приведите количество рекорда и с чем сравнивать?инвестиции чьи если даже репоедный сбербанк туда ...

А саме краще це було видно (ну як Шахтар на голову сильніший) грав в очних поєдинках проти Динамо...

Да, ему надо выбираться из Бельгии.. что-то не слишком прогрессирует там

Да, и правда, Малиновский если уж и забивает, то без вариантов для вратаря. P.S. Я думал это тол...

В конце сезона можно было бы и на "повышение". Испания мне кажется было бы для него сам...