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ВИДЕО ДНЯ. Дубль Малиновского в Кубке Бельгии

Полузащитник «Генка» отметился двумя фантастическими голами в четвертьфинале

  • 14.12.2017 12:35
  • 1416 просмотров
  • 11 комментария
Метки
ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский

Вчера, 13 декабря, «Генк» Руслана Малиновского в напряженном матче одолел «Васланд-Беверен» (3:3, 4:2 по пенальти) и вышел в полуфинал Кубка Бельгии.

Украинский хавбек забил 2 мяча и реализовал один из послематчевых пенальти.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vanja1999
      vanja1999, 14.12.2017 13:00
    +4
    Малиновській якщо забиває, то тільки красиво
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 14.12.2017 13:03
    +2
    Малиновський якщо уже забиває, то робить це красиво.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 14.12.2017 13:07
    +3
    vanja1999, 14.12.2017 13:00
    Малиновській якщо забиває, то тільки красиво
    Це треба щоб так співпало, бо коли я дивився відео, коментарів ще не було.
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    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 14.12.2017 13:07
    +2
    шикардос
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    Aratt
      Aratt, 14.12.2017 13:07
    +4
    Что ни гол, то - шедевр.
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    PTN PNH
    online
      PTN PNH, 14.12.2017 13:08
    +1
    "МОЛОТОК",земеля. С обеих ног лупасит (с игры-правой,со штрафного-левой)
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    PTN PNH
    online
      PTN PNH, 14.12.2017 13:08
    +1
    "МОЛОТОК",земеля. С обеих ног лупасит (с игры-правой,со штрафного-левой)
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 14.12.2017 13:10
    +1
    Еще и с правой такой положил! Красавец, нет слов.
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    lg
    online
      lg, 14.12.2017 13:18
    0
    В конце сезона можно было бы и на "повышение". Испания мне кажется было бы для него само идеально. В Англии и Германии с его хрупкостью долго не наиграет.
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    Pavlo
    online
    Pavlo, 14.12.2017 13:20
    0
    Да, и правда, Малиновский если уж и забивает, то без вариантов для вратаря.

    P.S. Я думал это только у нас такие поля ужасные бывают.
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    fairplay
    online
      fairplay, 14.12.2017 13:24
    -1
    lg, 14.12.2017 13:18
    В конце сезона можно было бы и на "повышение". Испания мне кажется было бы для него само идеально. В Англии и Германии с его хрупкостью долго не наиграет.
    Да, ему надо выбираться из Бельгии.. что-то не слишком прогрессирует там
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