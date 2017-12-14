ВИДЕО ДНЯ. Дубль Малиновского в Кубке Бельгии

Вчера, 13 декабря, «Генк» Руслана Малиновского в напряженном матче одолел «Васланд-Беверен» (3:3, 4:2 по пенальти) и вышел в полуфинал Кубка Бельгии.
Украинский хавбек забил 2 мяча и реализовал один из послематчевых пенальти.
Источник — Sport.ua
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P.S. Я думал это только у нас такие поля ужасные бывают.
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