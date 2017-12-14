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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Сил на 120 минут хватило, но ног не чувствую»

Дубль украинца помог «Генку» одержать победу в Кубке Бельгии

  • 14.12.2017 11:57
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Getty Images. Руслан Малиновский
© Getty Images. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал настоящим героем вчерашнего дня в Бельгии. Забив два мяча в игровое время кубкового поединка с Ваасланд-Беверен и реализовав решающий послематчевый пенальти, он помог своему Генку пробиться в полуфинал турнира. Напомним, основное и дополнительное время завершились вничью — 3:3, а в серии 11-метровых ударов выиграла команда нашего футболиста — 4:2.

— Начали мы, конечно, уверенно, — рассказал нам Руслан. — Забили два мяча, но потом автогол, контратака — и 2:2. В самом конце встречи снова вышли вперед, но за 30 секунд до финального свистка соперник опять отыгрался. В овертайме пошел открытый футбол. Могли и мы забить, и они. Для нас Ваасланд-Беверен — не очень удобный противник. В первом туре чемпионата мы с ними тоже дома 3:3 сыграли, пропустив на четвертой компенсированной минуте…

Матч, конечно, тяжелый был. С 60-й минуты пошел такой ливень, что думали — не сможем его доиграть. Хорошо, что все так закончилось, а то игру Брюгге с Шарлеруа даже не начинали — перенесли на январь. Сегодня состоится жеребьевка полуфинала и кому-то выпадет победитель этой пары. Брюгге — фаворит? Посмотрим, мы их в этом сезоне уже обыгрывали (улыбается). Тут, в Бельгии, фаворитов вообще нет. Каждый может обыграть каждого. Стадия 1/2 финала будет состоять, кстати, из двух игр, так что нас ждут интересные матчи.

Для меня игра, конечно, сложилось неплохо. Поле было скользкое — только бей по воротам. Первый мяч провел ударом с дальней дистанции, в первом тайме был еще хороший штрафной — попал в штангу. У нас стандарты опасные, мы их хорошо наигрываем. Когда идет прямой удар, в стенку становится четыре моих партнера. Попадешь в створ — у вратаря мало шансов, ведь момент удара ему тяжело увидеть. Второй гол забил как раз со штрафного, который сам и заработал. Пробросил защитника, он нарушил правила и получил вторую желтую карточку. В серии пенальти тоже участвовал. Четвертый удар был мой, после этого соперник не забил, и мы вышли в полуфинал.

Сил на 120 минут хватило, но на утро ног вообще не чувствую — поле было крайне тяжелым, важно теперь хорошо восстановиться. Сегодня у нас как раз такая тренировка, а завтра — выходной. Тут всегда так — дают отдых за два дня до игры. У нас в воскресенье тур. Может, к тому времени будет новый тренер — не знаю. Но в кубковом поединке командой руководил ассистент предыдущего наставника.

Ситуация с моей дисквалификацией? Конечно, я ее не забыл — не могу об этом не помнить! Дело в том, что мне хоть и отменили красную карточку, но условное наказание оставили в силе. Теперь, если в течение года — до ноября 2018-го — заработаю удаление, к новой дисквалификации добавятся два матча. Надо быть очень внимательным. Да я и в том эпизоде ничего такого не сделал. Мне соперник локтем в ребро заехал, а я его еле тронул. Хорошо, что дисциплинарные органы во всем разобрались. Тут не так, как в Украине. Все очень строго, но правильно. Кстати, с судьями вообще нельзя разговаривать и критиковать их работу. Ни один тренер после матча не возмущается. В противном случае, большой штраф и дисквалификация. Но, в то же время, если арбитр в чем-то не прав, клуб может это доказать. Мой пример — лишнее тому подтверждение.

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

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