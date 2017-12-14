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Томас МЮЛЛЕР: «У Баварии уже нет стопроцентных запасов энергии»

Игрок мюнхенской команды рассказал о победе над «Кельном» (1:0)

  • 14.12.2017 11:49
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ФК Бавария. Томас Мюллер
© ФК Бавария. Томас Мюллер

Футболист «Баварии» Томас Мюллер рассказал о победе над «Кельном» в матче Бундеслиги (1:0).

«Кёльн» сегодня был сосредоточен на обороне. В первом тайме мы слишком мало пасовали и слишком мало двигались на чужой половине поля. Есть соперники, против которых мы не можем играть в такой атакующий футбол, в какой мы играли сегодня во втором тайме. Но мы должны что-то делать. После того как мы повели в счёте команда знала, что впереди у нас ещё два матча, а стопроцентных запасов энергии у нас уже нет. Поэтому мы довольны этой минимальной победой», — сказал Мюллер.

Источник — ФК Бавария

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