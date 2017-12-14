Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ПЕДРО: «Азар — фантастический футболист»

Хавбек «Челси» доволен победой над «Хаддерсфилдом»

  • 14.12.2017 11:02
  • 41 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Челси
© ФК Челси

Педро Родригес был одним из четырех игроков «Челси» – вместе с Антонио Рюдигером, Виктором Мозесом и Виллианом, – которые появились на поле в стартовом составе в матче с «Хаддерсфилдом». Испанец показал в этом матче отличную игру и сумел записать на свой счет забитый мяч, сделав счет 3:0.

Педро, Виллиан и Эден Азар, составившие атакующее трио «синих» в этой встрече, создали немало проблем для соперника, грамотно перемещаясь и классно разыгрывая мяч.

«Это очень хорошо, потому что мы все очень хорошо понимаем футбол, – говорит Педро. – Эден – фантастический игрок, и нет разницы, играет он нападающего или вингера, и это очень хорошо для нас».

«У меня было немало моментов, чтобы забить, но важнее всего командная работа и победа. Я забил один мяч, и это хорошо для меня».

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.