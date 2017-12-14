ПЕДРО: «Азар — фантастический футболист»

Педро Родригес был одним из четырех игроков «Челси» – вместе с Антонио Рюдигером, Виктором Мозесом и Виллианом, – которые появились на поле в стартовом составе в матче с «Хаддерсфилдом». Испанец показал в этом матче отличную игру и сумел записать на свой счет забитый мяч, сделав счет 3:0.
Педро, Виллиан и Эден Азар, составившие атакующее трио «синих» в этой встрече, создали немало проблем для соперника, грамотно перемещаясь и классно разыгрывая мяч.
«Это очень хорошо, потому что мы все очень хорошо понимаем футбол, – говорит Педро. – Эден – фантастический игрок, и нет разницы, играет он нападающего или вингера, и это очень хорошо для нас».
«У меня было немало моментов, чтобы забить, но важнее всего командная работа и победа. Я забил один мяч, и это хорошо для меня».
Источник — ФК Челси
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