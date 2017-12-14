Коноплянка впервые в сезоне не сыграл за Шальке в официальном матче

28-летний украинский хавбек «Шальке» Евгений Коноплянка не вышел на поле в матче 16 тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (3:2).

Таким образом, Коноплянка в первый раз не сыграл ни минуты в официальном матче «Шальке» в текущем сезоне. Весь матч футболист провел на скамейке запасных.

В текущем сезоне Коноплянка провел в составе «Шальке» 17 игр, где забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.