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Коноплянка впервые в сезоне не сыграл за Шальке в официальном матче

Украинский полузащитник поединок против «Аугсбурга» провел на скамейке запасных

  • 14.12.2017 10:55
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Getty Images. Евгений Коноплянка
© Getty Images. Евгений Коноплянка

28-летний украинский хавбек «Шальке» Евгений Коноплянка не вышел на поле в матче 16 тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (3:2).

Таким образом, Коноплянка в первый раз не сыграл ни минуты в официальном матче «Шальке» в текущем сезоне. Весь матч футболист провел на скамейке запасных.

В текущем сезоне Коноплянка провел в составе «Шальке» 17 игр, где забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Источник — Sport.ua

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