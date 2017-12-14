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Индепендьенте выиграл Южноамериканский Кубок

Аргентинский клуб по сумме двух матчей обыграл «Фламенго»

  • 14.12.2017 11:05
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ФК Индепендьенте
© ФК Индепендьенте

Аргентинский «Индепендьенте» стал обладателем Южноамериканского кубка. Команда Ариэля Олана по сумме двух матчей обыграла бразильский «Фламенго».

Первая встреча завершилась победой «Индепендьенте» (2:1), а во второй была зафиксировала ничья 1:1.

Победа в Южноамериканском Кубке стала для аргентинцев второй в истории. Первый раз «Индепендьенте» завоевал трофей в 2010 году.

Источник — ФК Индепендьенте

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