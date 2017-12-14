Индепендьенте выиграл Южноамериканский Кубок

Аргентинский «Индепендьенте» стал обладателем Южноамериканского кубка. Команда Ариэля Олана по сумме двух матчей обыграла бразильский «Фламенго».
Первая встреча завершилась победой «Индепендьенте» (2:1), а во второй была зафиксировала ничья 1:1.
Победа в Южноамериканском Кубке стала для аргентинцев второй в истории. Первый раз «Индепендьенте» завоевал трофей в 2010 году.
Источник — ФК Индепендьенте
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