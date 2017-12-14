МОУРИНЬО: Если бы в АПЛ было все ясно, я бы уехал в отпуск в Бразилию

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не спешит поздравлять «Манчестер Сити» с чемпионством и обещает бороться за титул до последнего тура.

«Я уже говорил, что нам надо идти от матча к матчу. Стараться побеждать в каждом из них. Впереди сложная игра с «Вест Бромвичем».

Чемпион определяется в мае. Если бы все было ясно, я бы уже уехал в отпуск в Бразилию или Лос-Анджелес», – сказал португальский наставник.

Напомним, после 17 туров «горожане» опережают «красных дьяволов» на 11 очков.