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МОУРИНЬО: Если бы в АПЛ было все ясно, я бы уехал в отпуск в Бразилию

Наставник «Манчестер Юнайтед» верит в то, что сможет догнать «Манчестер Сити» в турнирной таблице

  • 14.12.2017 10:45
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Getty Images. Жозе Моуриньо
© Getty Images. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не спешит поздравлять «Манчестер Сити» с чемпионством и обещает бороться за титул до последнего тура.

«Я уже говорил, что нам надо идти от матча к матчу. Стараться побеждать в каждом из них. Впереди сложная игра с «Вест Бромвичем».

Чемпион определяется в мае. Если бы все было ясно, я бы уже уехал в отпуск в Бразилию или Лос-Анджелес», – сказал португальский наставник.

Напомним, после 17 туров «горожане» опережают «красных дьяволов» на 11 очков.

Источник — BBC

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