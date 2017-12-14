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Алексей ХОБЛЕНКО: «В Динамо и без меня нападающих хватает»

Форвард «Черноморца» подвел итоги первой части сезона

  • 14.12.2017 10:38
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ФК Черноморец. Алексей Хобленко
© ФК Черноморец. Алексей Хобленко

Форвард «Черноморца» Алексей Хобленко, ставший одним из открытий сезона УПЛ, – об особенностях мотивации в Одессе, ночной рыбалке на сома, о «сватанье» в «Динамо», неопределенности с тренером и о том, как засыпал на установках от Грозного

23-летний Алексей Хобленко стал самым результативным игроком декабря в УПЛ. Три гола в двух матчах. Да, декабрь в нашем футболе короткий, и выстрелить мог кто угодно (ну почти), но у Хобленко это ведь не одиночный выстрел. Больше него в чемпионате (8 голов) забил только Феррейра (13).

- Алексей, этот сезон для тебя складывается не просто успешно, он стал настоящим прорывом. В сезоне-2015/16 ты забил всего один гол, в прошлом - два, а за неполный нынешний - уже 8. Как ты сам объясняешь такой качественный скачок? Возможно, стимулом стали приятные события в личной жизни?
- Ну конечно! Как же без личной жизни (смеется). В Одессе у меня появилась девушка Даша, которая в меня верит и всячески меня поддерживает. Мы иногда даже спорим с ней на то, забью я сегодня или нет. Так что стимул есть. А то, что я мало забивал в предыдущих сезонах, так это издержки адаптации к Премьер-лиге и к новой команде. Скажу честно, первые полтора года в «Черноморце» были тяжелые. Александр Бабич только строил команду, мы набирали обороты, притирались друг к другу. Поэтому и результативность была не на лучшем уровне.

- Ты в Одессе уже почти два года. Успел за это время почувствовать себя в этом городе хоть чуточку своим?
- Да, Одесса - город очень своеобразный и очень гостеприимный. Летом тут вообще прекрасная атмосфера. Играется тут тоже очень хорошо: отличный стадион, классная база с хорошими тренировочными полями. Все условия, чтобы прогрессировать. А еще тут очень требовательные болельщики, и плохо играть перед ними просто не получается. Приходится всегда выкладываться по максимуму.

- А на то, чтобы сходить на море, время остается?
- Когда летом есть выходной - почему не поехать на пляж, покупаться, позагорать, как же без этого? К тому же наша база находится в курортном месте, в Совиньоне, и после тренировок мы постоянно ходим на море, чтобы чуть ноги разгрузить.

- Но море - это возможность не только покупаться, но и порыбачить...
- Я люблю рыбалку, но больше - речную. Вот сейчас приехал в гости к родителям, в Путивль. У нас тут речка Сейм. Если погода позволит, на днях пойдем на лодке на щуку.

- Какие самые крупные трофеи у тебя случались?
- Была щука на 3,5 кг, а еще как-то вытащил сома на 5 кг. Это вообще интересный вид рыбалки, ночной: сом днем ходит по дну, поднимается наверх только по ночам. Сидишь в лодке с удочкой, звезды, тишина - красота.

- В последнем перед отпуском матче чемпионата, с «Зиркой», ты забил два гола и получил красную карточку. То есть заработал и премию, и штраф?
- Не знаю, вроде бы насчет штрафа пока ничего не говорили (улыбается). Да и момент там был неоднозначный. Мне дали вторую желтую за удар после свистка, но я реально его не слышал.

- Появилась информация, что в межсезонье «Черноморец» могут покинуть сразу 6-7 игроков. Ты - среди них?
- Честно, не знаю. У меня контракт с «Черноморцем» до лета. А дальше будет так, как будет. Мне очень нравится в Одессе, но хочется расти и прогрессировать на более высоком уровне.

- Были сообщения, что на тебя положило глаз «Динамо»...
- Да, видел в интернете такую новость, но отнесся к ней спокойно. Считаю, что у Хацкевича своя обойма игроков, и хороших нападающих там хватает и без меня.

- С приходом Олега Дулуба «Черноморец» заметно прибавил. Он как-то по-особенному настраивает команду?
- Дулуб все делает очень строго и четко. Скажет несколько слов, после чего дает нам возможность настроиться самостоятельно. В раздевалке стоит тишина. А вот, помню, у Грозного в «Говерле» все было наоборот - он очень любил поговорить. По полчаса нам что-то рассказывал. Бывало, перед игрой это так убаюкивало, что аж в сон начинало клонить (улыбается).

- В таблице бомбардиров нынешнего чемпионата ты с 8 мячами делишь 2-4 места с Марлосом и Мбокани. Впереди - только Феррейра. Какие качества тебе импонируют в каждом из них?
- Мбокани очень хорошо играет головой, хорошо открывается, умеет «продавить» защитников. И вообще, он - пример классического таранного центрфорварда. Марлос - очень техничный игрок, с отличным дриблингом, у него тяжело отобрать мяч. А когда ты долго сохраняешь мяч у себя, у тебя есть время принять решение, сориентироваться. Ну и все уже знают, как он умеет смещаться и бить с левой ноги. А у Феррейры голевое чутье - на высшем уровне, он умеет оказаться в нужное время в нужном месте. Ну и, конечно, иметь таких ассистентов, как у него в «Шахтере», - мечта любого нападающего. Он забил 13 и мог бы забить еще столько же.

- А что можешь сказать о твоих ассистентах в «Черноморце»? С кем тебе играть приятнее всего?
- В последнее время мне нравится, как мы взаимодействуем с Денисом Васиным и Кириллом Ковальцом. Понимаем друг друга на поле буквально с полувзгляда.

- Олег Дулуб, которого с нового года сватают в чемпионат Казахстана, перед отпуском сказал вам «до свидания» или «прощайте»?
- Он просто пожелал всем хорошо отдохнуть. И сказал, что еще сам не знает, как все будет в следующем году. Чего-то конкретного мы от него не услышали: ни «да», ни «нет».

- Как тебе отдыхается?
- Пока провожу время с родителями. Потом дней на 8-10 полечу с девушкой и друзьями в теплые края - покупаться, позагорать. А к Новому году вернемся в Украину. Праздники, скорее всего, отмечу тоже у себя, в Путивле. В расположении команды мне нужно быть 9 января. Но это пока предварительно, дата будет уточняться в телефонном режиме.

- Во второй части сезона «Черноморец» будет играть в нижней шестерке. Это значит - соперники попроще, возможность забивать больше и вероятность подняться повыше в бомбардирской гонке, а может, даже и выиграть ее. Не думал об этом?
- Знаете, мне гораздо интереснее играть именно с ведущими нашими командами - совсем другая мотивация. И поверьте, на самом деле проще играть с «Динамо» и «Шахтером», чем с «Зиркой» или «Сталью». Они сами играют и сопернику дают играть. А что касается бомбардирской гонки... Я сам поднял планку и теперь должен бороться до последнего. А как в итоге будет - посмотрим.

Эдуард КИНЗЕРСКИЙ

Источник — Сегодня Спорт

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