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Юпп ХАЙНКЕС: «Баварии не хватало легкости и скорости»

Наставник немецкой команды прокомментировал победу над «Кельном» (1:0)

  • 14.12.2017 09:57
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ФК Бавария. Юпп Хайнкес
© ФК Бавария. Юпп Хайнкес

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес подвел итоги победы над «Кельном» (1:0) в матче 16 тура немецкой Бундеслиги.

«Было видно, что нам было очень непросто против «Кёльна», выстроившего хорошо организованную оборону. Сегодня мы недостаточно быстро переходили из обороны в атаку, особенно в первом тайме не было быстрой смены темпа. Во втором тайме мы играли немного лучше. Нам не хватало легкости, скорости. Но мы можем побеждать в таких матчах и это хороший знак. Позади у нас осталась насыщенная программа, а впереди ещё два сложных матча», — считает Хайнкес.

Источник — ФК Бавария

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