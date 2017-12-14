Юпп ХАЙНКЕС: «Баварии не хватало легкости и скорости»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес подвел итоги победы над «Кельном» (1:0) в матче 16 тура немецкой Бундеслиги.

«Было видно, что нам было очень непросто против «Кёльна», выстроившего хорошо организованную оборону. Сегодня мы недостаточно быстро переходили из обороны в атаку, особенно в первом тайме не было быстрой смены темпа. Во втором тайме мы играли немного лучше. Нам не хватало легкости, скорости. Но мы можем побеждать в таких матчах и это хороший знак. Позади у нас осталась насыщенная программа, а впереди ещё два сложных матча», — считает Хайнкес.