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Василий КОБИН: «Золото чемпионата достанется Шахтеру»

Весной донецкая команда не будет дарить очков конкурентам, считает футболист

  • 14.12.2017 09:49
  • 361 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Карпаты. Василий Кобин
© ФК Карпаты. Василий Кобин

Экс-игрок «Шахтера» Василий Кобин, ныне защищающий цвета «Вереса», поделился мнением о том, кто выиграет чемпионат Украины по футболу в этом сезоне.

— А ты находил возможность следить за выступлениями других команд, хотя бы львовских Карпат и донецкого Шахтера, за которые раньше довелось выступать?
— Не только внимательно следил, но и сильно переживал. Конечно, рад за горняков, которые с наилучшей стороны зарекомендовали себя в Лиге чемпионов, а Карпатам хочу пожелать собраться и доказать, что клуб с такой инфраструктурой должен быть среди претендентов на награды, а не из года в год бороться за выживание в элитном эшелоне.

— Ну, а кому, на твой взгляд, в этом сезоне достанется золото?
— Убежден, что Шахтеру. Кстати, горняки сами виноваты, что вернули в чемпионат интригу, позволив перед отпуском Динамо сократить отставание. Однако весной оранжево-черные уже никому очков дарить не будут. Все же по подбору исполнителей они превосходят всех конкурентов, да и игра у них поставлена. Согласитесь, это очень веские козыри…

Василий МИХАЙЛОВ

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    comentraktor
      comentraktor, 14.12.2017 10:02
    0
    Если и так,в чем я глубоко сомневаюсь, то это будет незаслуженно...
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    zahar-skarceni1979
    online
      zahar-skarceni1979, 14.12.2017 10:07
    -3
    Ну вперёд мусарня!!!пишим Гадости на ВАСЮ!!!НО ОН прав!!!ШАХТА ЧЕМПИОН УЖЭ СЕЙЧАС!!!МОЖЭТЕ МЕЧТАТЬ ПИСАТЬ ПРЕДПОЛОЖЭНИЯ ГОВОРИТЬ ЧТО ЭТО ФУТБОЛИ ВСЕ МОЖЭТ БЫТЬ.....но в душе вы все равно знаете что ВАСЯ
    прав и шахтер чемпион!!!
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    footboooool
      footboooool, 14.12.2017 10:12
    0
    Если реально смотреть на вещи то да шахтер по составу на голову сильнее динамо. Только динамовцы играют в УПЛ а шахтер дурака валяет и берег силы на ЛЧ где бразильцы пытаются себя продать!
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 14.12.2017 10:20
    +1
    zahar-skarceni1979, 14.12.2017 10:07
    Ну вперёд мусарня!!!пишим Гадости на ВАСЮ!!!НО ОН прав!!!ШАХТА ЧЕМПИОН УЖЭ СЕЙЧАС!!!МОЖЭТЕ МЕЧТАТЬ ПИСАТЬ ПРЕДПОЛОЖЭНИЯ ГОВОРИТЬ ЧТО ЭТО ФУТБОЛИ ВСЕ МОЖЭТ БЫТЬ.....но в душе вы все равно знаете что ВАСЯ
    прав и шахтер чемпион!!!
    Ну у Динамо 4 очка, у Шахтаря 1 очко, тому ДК залишилось взяти одне очко і вони Чемпіони. Чи то формула будулая в цьому сезоні уже не канає?
    Ти краще витягни пропку з одного місця, бо вже всяка гадость через рот почала виходити.
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 14.12.2017 10:28
    +1
    footboooool, 14.12.2017 10:12
    Если реально смотреть на вещи то да шахтер по составу на голову сильнее динамо. Только динамовцы играют в УПЛ а шахтер дурака валяет и берег силы на ЛЧ где бразильцы пытаются себя продать!
    Я бачив як вони дурака валяли(основнимСкладом) з Чорноморцем,Александрією,Сталью,носились як не до різані, щоб спасати матчі Якщо ШД дійсно беріг сили на на ЛЧ, то не краще випускати не основнихГравців, щоб зберегти сили основі? Не видумуй.
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