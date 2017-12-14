Василий КОБИН: «Золото чемпионата достанется Шахтеру»

Экс-игрок «Шахтера» Василий Кобин, ныне защищающий цвета «Вереса», поделился мнением о том, кто выиграет чемпионат Украины по футболу в этом сезоне.
— А ты находил возможность следить за выступлениями других команд, хотя бы львовских Карпат и донецкого Шахтера, за которые раньше довелось выступать?
— Не только внимательно следил, но и сильно переживал. Конечно, рад за горняков, которые с наилучшей стороны зарекомендовали себя в Лиге чемпионов, а Карпатам хочу пожелать собраться и доказать, что клуб с такой инфраструктурой должен быть среди претендентов на награды, а не из года в год бороться за выживание в элитном эшелоне.
— Ну, а кому, на твой взгляд, в этом сезоне достанется золото?
— Убежден, что Шахтеру. Кстати, горняки сами виноваты, что вернули в чемпионат интригу, позволив перед отпуском Динамо сократить отставание. Однако весной оранжево-черные уже никому очков дарить не будут. Все же по подбору исполнителей они превосходят всех конкурентов, да и игра у них поставлена. Согласитесь, это очень веские козыри…
Василий МИХАЙЛОВ
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
прав и шахтер чемпион!!!
прав и шахтер чемпион!!!
Ти краще витягни пропку з одного місця, бо вже всяка гадость через рот почала виходити.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.