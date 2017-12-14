Василий КОБИН: «Золото чемпионата достанется Шахтеру»

Экс-игрок «Шахтера» Василий Кобин, ныне защищающий цвета «Вереса», поделился мнением о том, кто выиграет чемпионат Украины по футболу в этом сезоне.

— А ты находил возможность следить за выступлениями других команд, хотя бы львовских Карпат и донецкого Шахтера, за которые раньше довелось выступать?

— Не только внимательно следил, но и сильно переживал. Конечно, рад за горняков, которые с наилучшей стороны зарекомендовали себя в Лиге чемпионов, а Карпатам хочу пожелать собраться и доказать, что клуб с такой инфраструктурой должен быть среди претендентов на награды, а не из года в год бороться за выживание в элитном эшелоне.

— Ну, а кому, на твой взгляд, в этом сезоне достанется золото?

— Убежден, что Шахтеру. Кстати, горняки сами виноваты, что вернули в чемпионат интригу, позволив перед отпуском Динамо сократить отставание. Однако весной оранжево-черные уже никому очков дарить не будут. Все же по подбору исполнителей они превосходят всех конкурентов, да и игра у них поставлена. Согласитесь, это очень веские козыри…

Василий МИХАЙЛОВ