Александрию могут покинуть еще четыре игрока

Защитники Павел Пашаев и Сергей Басов, хавбек Алексей Довгий и форвард Виталий Пономарь близки к уходу из «Александрии».
Как сообщает телеканал «Футбол 1», Пашаев и Довгий уже получили более выгодные предложения от других клубов.
В ближайшее время главный тренер «Александрии» Владимир Шаран проведет встречу с президентом Сергеем Кузьменко, после чего и будет решена судьба этих футболистов.
Ранее сообщалось, что «Александрию» также покинут Василий Грицук и Станислав Кулиш.
Источник — MatchDay
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