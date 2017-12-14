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Александрию могут покинуть еще четыре игрока

Пашаев, Басов, Довгий и Пономарь близки к уходу из клуба

  • 14.12.2017 09:25
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ПФК Александрия. Сергей Басов
© ПФК Александрия. Сергей Басов

Защитники Павел Пашаев и Сергей Басов, хавбек Алексей Довгий и форвард Виталий Пономарь близки к уходу из «Александрии».

Как сообщает телеканал «Футбол 1», Пашаев и Довгий уже получили более выгодные предложения от других клубов.

В ближайшее время главный тренер «Александрии» Владимир Шаран проведет встречу с президентом Сергеем Кузьменко, после чего и будет решена судьба этих футболистов.

Ранее сообщалось, что «Александрию» также покинут Василий Грицук и Станислав Кулиш.

Источник — MatchDay

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