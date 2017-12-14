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Тибо КУРТУА: «С Саутгемптоном всегда сложно играть»

Голкипер «Челси» поделился ожиданиями от предстоящего матча

  • 14.12.2017 09:21
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ФК Челси. Тибо Куртуа
© ФК Челси. Тибо Куртуа

Тибо Куртуа остался доволен тем, насколько быстро команда вернулась на победный путь в Хаддерсфилде. Во вторник «синие» показали уверенную игру на «Джон Смитс Стэдиум». Команда доминировала на протяжении всего матча и переиграла «Хаддерсфилд» со счетом 3:1.

Следующий матч команда Антонио Конте проведет в субботу с «Саутгемптоном» на «Бридже». Тибо Куртуа считает, что в этой встрече «Челси» должен показать тот же уровень игры, что и в матче с командой Давида Вагнера.

«Это сложный матч, «Саутгемптон» сыграл вничью с «Арсеналом», и с ними всегда сложно играть, что на выезде, что дома», – говорит голкипер «синих».

«Нужно быть осторожными, потому что нам необходимо побеждать в таких играх, если хотим оставаться в лидирующей группе и постараться сократить отрыв от «Манчестер Сити». Разумеется, мы сильно отстаем, но мы хотим продолжать давление и, если не сможем их догнать, то хотим финишировать вторыми».

«Очень хорошо, что с самого начала матча с «Хаддерсфилдом» мы показали, что хотим победить, и подобный менталитет необходимо проявлять в каждой игре».

Источник — ФК Челси

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