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Василий КОБИН: «Мной интересуются в Турции и Венгрии»

Украинский футболист пока не знает, где продолжит карьеру

  • 14.12.2017 09:13
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ФК Верес. Василий Кобин
© ФК Верес. Василий Кобин

Многие СМИ сообщили, что лидер Вереса, экс-игрок сборной Украины Василий Кобин близок к уходу из ровенского клуба, так как его хотят видеть у себя сразу несколько команд из Турции и Венгрии.

— По словам моего агента, действительно, такой интерес имеется, — рассказал Василий, — однако все еще на стадии переговоров и думаю, что лишь в конце декабря появится конкретика и станет понятно, где я продолжу карьеру.

— Но не исключен вариант, что ты еще останешься в Вересе?
— Все может быть, тем более что я еще связан контрактом с ровенчанами.

— Ожидал, что первая часть сезона сложится для новичка Премьер-лиги так удачно?
— Сложно дать однозначный ответ. Особенно если вспомнить, что Верес доукомплектовывался в авральном порядке, за какие-то две-три недели до начала чемпионата. Конечно, нужно отдать должное футболистам Вереса за сплоченность, огромное желание сыграть через не могу, но, с другой стороны, наш взлет свидетельствует и о невысоком уровне украинской Премьер-лиги. Все же, сложно себе представить, что в серьезных футбольных странах команда, как говорят, с листа может так высоко взлететь.

— А тем более если учесть, что ровенчанам, как казалось со стороны, для достижения такого результата не требовалось сверхусилий…
— Знаете, может, Вересу поначалу помогало то, что соперники нас недооценивали, однако на финише первой части сезона ситуация кардинально изменилась, и каждое очко давалось уже с боем. Да и поскольку ровенчане не могли похвастать длинной скамейкой запасных, то начала сказываться усталость и в двух-трех матчах мы недосчитались таких ценных очков. Хорошо хоть, что и преследователи были не безгрешны.

Источник — ФК Верес

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