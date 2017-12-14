Рибери установил рекорд Баварии

Ни у одного иностранца в истории «Баварии» нет на счету больше проведенных матчей в составе Рекордмайстера, чем у Франка Рибери. Поединок с «Кёльном» в среду вечером (1:0) стал для Рибери 366-м в футболке «Баварии». Таким образом Рибери опередил Хасана Салихамиджича, у которого на счету 365 матчей. Третье место занимает Клаудио Писарро (327).

Забив свой 15-й мяч в текущем розыгрыше Бундеслиги, Роберт Левандовски принес своей команде победу над «Кёльном» (1:0). В то же самое время этот гол стал 166-м в карьере Левандовски в Бундеслиге. По этому показателю нападающий вошёл в десятку лучших бомбардиров за всю историю чемпионата. Левандовски на пару с Йоханнесом Лёром занимает десятое место. В то же самое время Левандовски продлил свою рекордную серию, забив в восьмом домашнем матче подряд в рамках Бундеслиги - подобное не удавалось ещё ни одному футболисту «Баварии».