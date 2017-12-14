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Рибери установил рекорд Баварии

Французский футболист провел 366-й матч за мюнхенский клуб

  • 14.12.2017 08:38
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ФК Бавария. Франк Рибери
© ФК Бавария. Франк Рибери

Ни у одного иностранца в истории «Баварии» нет на счету больше проведенных матчей в составе Рекордмайстера, чем у Франка Рибери. Поединок с «Кёльном» в среду вечером (1:0) стал для Рибери 366-м в футболке «Баварии». Таким образом Рибери опередил Хасана Салихамиджича, у которого на счету 365 матчей. Третье место занимает Клаудио Писарро (327).

Забив свой 15-й мяч в текущем розыгрыше Бундеслиги, Роберт Левандовски принес своей команде победу над «Кёльном» (1:0). В то же самое время этот гол стал 166-м в карьере Левандовски в Бундеслиге. По этому показателю нападающий вошёл в десятку лучших бомбардиров за всю историю чемпионата. Левандовски на пару с Йоханнесом Лёром занимает десятое место. В то же самое время Левандовски продлил свою рекордную серию, забив в восьмом домашнем матче подряд в рамках Бундеслиги - подобное не удавалось ещё ни одному футболисту «Баварии».

Источник — ФК Бавария

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