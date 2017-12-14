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Юрий МАКСИМОВ: «Не знаю, как Шапаренко может играть с такой прической»

Специалист поделился впечатлениями от жеребьевки киевлян в 1/16 финала Лиги Европы

  • 14.12.2017 08:26
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Юрий Максимов
© Юрий Максимов

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Юрий Максимов поделился своим мнением о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, где команда Александра Хацкевича встретится с греческим АЕКом.

— «Динамо» нельзя расслабляться, поскольку греческие клубы всегда хорошо играют в родных стенах. Думаю, молодые и талантливые динамовцы, которые сейчас все чаще появляются в составе киевского клуба, дадут хороший бой. Считаю, что «Динамо» будет фаворитом этого противостояния.

Повторюсь, греческий клуб дома и на выезде — это две разные команды. Самое главное, чтобы киевляне сыграли первый матч в Афинах также, как и ответный поединок в Киеве. В Греции сумасшедшая поддержка со стороны местных болельщиков, которые постоянно заводят своих футболистов, гонят их вперед. Если киевлянам удастся добыть положительный результат на выезде, то все нормально для них сложиться и дома. В этой ситуации для «Динамо» большой плюс в том, что первая игра состоится именно в гостях.

Отдельно хотел бы отметить динамовскую молодежь: если они еще пару лет поиграют вместе, то со временем у «Динамо» может быть очень сильная команда. Шапаренко? Откровенно говоря, я не знаю, как футболист может играть с такой прической, поправляя волосы каждые две секунды... — сказал Максимов.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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