Олимпик проведет сборы в Украине и Турции

Донецкий «Олимпик» сразу после окончания матча с «Ворсклой» отправился в отпуск. Зимние каникулы продлятся до 8 января, в этот день команда соберется в Киеве, пройдет медобследование и начнет подготовку ко второй части сезона. Она будет включать в себя три этапа: на первом этапе «олимпийцы» будут работать в Киеве, где проведут всего несколько дней, после чего в планах команды два сбора в Турции.

Как и в предыдущие годы, «Олимпик» отправится в турецкую Лару (недалеко от Анталии). Первый сбор будет проходить с 14 по 27 января, после чего команда вернется домой. Второй сбор начнется 31 января, а в Киев дончане вернутся 14 февраля. Во время турецких сборов подопечные Романа Санжара проведут восемь спаррингов (по четыре на каждом сборе), имена соперников будут известны чуть позже.

Отметим, что первый официальный матч в новом году «Олимпик» проведет в Киеве, где сыграет с «Динамо» в рамках 20-го тура Премьер-лиги. Базовый день матча – 17 февраля.