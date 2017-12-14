Пеп ГВАРДИОЛА: «15 побед подряд придают уверенности»

Пеп Гвардиола заявил, что команда не собирается останавливаться на достигнутом и будет бороться за победы во всех матчах чемпионата Англии.

«Горожане» обыграли «Суонси Сити» со счётом 4:0 в выездном матче 17-го тура и установили новый рекорд чемпионата Англии – 15 побед кряду.

«Манчестер Сити» расположился на вершине турнирной таблицы АПЛ, набрав 49 очков в 17 турах.

Однако в послематчевом интервью наставник «горожан» подчеркнул, что команда намерена продолжать бороться за победы с той же интенсивностью.

«Мы требовательны к нашим игрокам и не собираемся опускать планку, - сказал тренер после матча. – Возможно, нас ждут поражения, и мы потеряем очки, но мы не собираемся сбавлять темп: самоуспокоенности нет места ни в настоящем, ни в будущем.

Пятнадцать побед подряд придают уверенности в своих силах, а то, что наш футбол смотрят с удовольствием – это лучшая награда».

О Давиде Сильве, оформившем дубль в поединке с «лебедями» и бывшем в центре всех событий, Гвардиола добавил: «Я очень рад за Давида! Его талант не требует похвалы, но в прошлом он не забивал так много голов, как сейчас, - он в превосходной игровой форме.

Принимая во внимание плотное расписание декабря и то, что только три дня назад мы боролись за победу на стадионе «Олд Траффорд», мы выступили хорошо.

Команда играет хорошо, мы довольны результатами домашних и выездных матчей».