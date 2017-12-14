ВИЛЛИАН: «Все дело в волосах»

В этом сезоне «Челси» много забивает ударами головой, и матч с «Хаддерсфилдом» не стал исключением, хотя автор такого гола, Виллиан редко забивает подобным образом.

«Синие» уже забили больше голов ударами головой, чем другие клубы АПЛ в сезоне 2017/18. На момент поездки к «Хаддерсфилду» на нашем счету было девять таких голов.

Число голов, забитых головой, увеличилось, когда Маркос Алонсо навесил на Виллиана, и тот отправил мяч в сетку, сделав счет 2:0 перед перерывом. Это был 36-й гол бразильца за «Челси» во всех турнирах, но первый, который он забил головой.

«Может, дело в волосах! Моей головой трудно забивать, я не такой высокий, не крупный, — говорит Виллиан. — Я похож на Эдена или Педро, но нам всегда нужно быть в штрафной. Я был там и забил гол».