Поступаленко и Гути покинули Олимпик

В составе ФК «Олимпик» произошли кадровые изменения. По обоюдному согласию сторон расторгнуты контракты с двумя полузащитниками – Антоном Поступаленко и Гути.

Бразилец Гути провел в донецкой команде только полгода, но за это время не смог закрепиться в составе «Олимпика». В чемпионате Украины 23-летний хавбек сыграл только четыре матча, голов не забивал.

Антон Поступаленко защищал цвета «Олимпика» на протяжении двух с половиной лет. За это время он сыграл в 50-ти матчах и забил девять голов. В текущем сезоне на счету Антона 10 поединков в УПЛ.