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Поступаленко и Гути покинули Олимпик

Контракты с футболистами расторгнуты по обоюдному согласию сторон

  • 14.12.2017 07:38
  • 268 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Олимпик Донецк. Антон Поступаленко
© ФК Олимпик Донецк. Антон Поступаленко

В составе ФК «Олимпик» произошли кадровые изменения. По обоюдному согласию сторон расторгнуты контракты с двумя полузащитниками – Антоном Поступаленко и Гути.

Бразилец Гути провел в донецкой команде только полгода, но за это время не смог закрепиться в составе «Олимпика». В чемпионате Украины 23-летний хавбек сыграл только четыре матча, голов не забивал.

Антон Поступаленко защищал цвета «Олимпика» на протяжении двух с половиной лет. За это время он сыграл в 50-ти матчах и забил девять голов. В текущем сезоне на счету Антона 10 поединков в УПЛ.

Источник — ФК Олимпик

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Комментарии
    basiak00
      basiak00, 14.12.2017 08:19
    0
    Олимпик, Карпаты и Черноморец самые активные по миграции игроков. Футболисты не верят что останутся или чистка?
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