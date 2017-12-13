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FIFA опровергла запрет на покупку билетов на ЧМ-2018 жителям Крыма

Болельщики могут купить билеты на Мундиаль вне зависимости от места проживания

  • 13.12.2017 23:51
  • 214 просмотров
  • 1 комментария
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fifa.com
© fifa.com
Международная федерация футбола (FIFA) опровергла информацию о запрете жителям Крыма приобретать билеты на чемпионат мира-2018 в России.
 
«В рамках процесса подачи заявок на билеты FIFA предлагает каждому, кто подает заявку, указать место проживания и, соответственно, самостоятельно подтвердить, что он является резидентом той или иной страны. FIFA не устанавливает каких-либо технических ограничений, которые могли бы помешать кому-либо, вне зависимости от места проживания, подать заявку на билеты или завершить процесс подачи заявки на сайте FIFA», – говорится в заявлении пресс-службы FIFA.

Источник — Интерфакс

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Комментарии
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 14.12.2017 00:03
    +4
    Да все просто. По срусскому паспорту выданному в Кырыму ни один кредит в Раиссе взять нельзя. Потому, что серия даже в базы данных банков не вбивается И ни один срусский банк в Кырыму не работает, работают их клоны, опять же существенно ограниченные в возможностях. Это остров Невезения. Правда, он полуостров и не в океане, а в Черном море, но описан вполне точно.
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