FIFA опровергла запрет на покупку билетов на ЧМ-2018 жителям Крыма

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Логотипы финалов Лиги чемпионов: от Лондона до Киева 00:49 — a13th ударься 00:18 — aksel88 Мне с 2005 по 2014 все нравятся Остальные выборочно 2003 и 1999 тоже крутые хоть и ретро. А вот с...

Зинченко дебютировал за Ман Сити в АПЛ 00:30 — iniesta73 МанСити красавцы,игра на загляденье,чувствуется рука мастера,Пеп за один сезон адаптировался к АП... 00:22 — Elena Chubak До конце сезона времени хватает, никто не знает что может случиться 00:17 — Евгений Нескажу Медальку чемпиона Англии , всё равно не получит. По регламенту, ему нужно принять участие хотя б...