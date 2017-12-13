FIFA опровергла запрет на покупку билетов на ЧМ-2018 жителям Крыма

Международная федерация футбола (FIFA) опровергла информацию о запрете жителям Крыма приобретать билеты на чемпионат мира-2018 в России.
«В рамках процесса подачи заявок на билеты FIFA предлагает каждому, кто подает заявку, указать место проживания и, соответственно, самостоятельно подтвердить, что он является резидентом той или иной страны. FIFA не устанавливает каких-либо технических ограничений, которые могли бы помешать кому-либо, вне зависимости от места проживания, подать заявку на билеты или завершить процесс подачи заявки на сайте FIFA», – говорится в заявлении пресс-службы FIFA.
Источник — Интерфакс
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