Тифози Милана – Доннарумме: «Убирайся, кусок дерьма!»

Фанаты итальянского «Милана» выступили против вратаря Джанлуиджи Доннаруммы до и во время поединка 1/8 Кубка Италии против «Вероны».
Тифози «черных дьяволов» на разминке скандировали голкиперу: «Убирайся, кусок дерьма!»
Расстроенного стража ворот в раздевалке поддержал капитан миланцев Леонардо Бонуччи.
Также отметим, что на фан-секторе «Милана» появился баннер: «Моральное насилие – это зарплата 6 миллионов евро в год и подписание брата-паразита? Наше терпение лопнуло, убирайся!».
Напомним, что «Милан» прошедшим летом значительно поднял зарплату Доннарумме и подписал его брата Антонио, чтобы сохранить основного голкипера в команде.
Источник — La Gazetta dello Sport
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