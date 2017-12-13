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Тифози Милана – Доннарумме: «Убирайся, кусок дерьма!»

Фанаты «черных дьяволов» на разминке выступили против 18-летнего голкипера

  • 13.12.2017 23:36
  • 607 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Джанлуиджи Доннарумма
© Getty Images. Джанлуиджи Доннарумма
Фанаты итальянского «Милана» выступили против вратаря Джанлуиджи Доннаруммы до и во время поединка 1/8 Кубка Италии против «Вероны».
 
Тифози «черных дьяволов» на разминке скандировали голкиперу: «Убирайся, кусок дерьма!»
 
Расстроенного стража ворот в раздевалке поддержал капитан миланцев Леонардо Бонуччи.
 
 
Также отметим, что на фан-секторе «Милана» появился баннер: «Моральное насилие – это зарплата 6 миллионов евро в год и подписание брата-паразита? Наше терпение лопнуло, убирайся!».
 
 
Напомним, что «Милан» прошедшим летом значительно поднял зарплату Доннарумме и подписал его брата Антонио, чтобы сохранить основного голкипера в команде.

Источник — La Gazetta dello Sport

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Комментарии
    Pavlo
    online
      Pavlo, 13.12.2017 23:49
    0
    Ой, денег им китайских жалко
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